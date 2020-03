Matera vai contratar para mais de 200 vagas de emprego em 4 cidades

São Paulo – A Matera, empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro e gestão de riscos, planeja contratar mais de 200 profissionais para seus escritórios de Campinas, São Paulo, Porto Alegre e Maringá no primeiro semestre de 2020.

As oportunidades são principalmente para as áreas de tecnologia, recursos humanos, marketing, negócios e vendas e negócios financeiros.

Alexandre Pinto, Diretor de Inovação e Novos Negócios da Matera, conta que as vagas são para diversos perfis técnicos, desde desenvolvedores de software até gerente de contas.

Para ele, o perfil de candidatos mais desejado é o do profissional com iniciativa, bom trabalho em equipe, flexibilidade e ótima comunicação.

“A gente espera essa vontade e agilidade para aprender o tempo todo, para cada vez mais trabalhar com coisas novas e buscando inovar no mercado financeiro”, disse ele.

Com 30 anos, a empresa busca se manter atualizada e inovando no setor financeiro, fazendo parcerias com instituições financeiras tradicionais e também com fintechs e bancos digitais.

A inovação não está apenas nos negócios, mas também na gestão de pessoas. Segundo o diretor, a preocupação da empresa não é só a atração de talentos: eles se decidam para manter os profissionais na empresa.

“O crescimento da empresa depende também do crescimento do quadro de profissionais”, fala ele.

A Matera colocou a diversidade como um pilar importante para sua cultura e tem iniciativas para inclusão de pessoas com deficiência e LGBTQ+, assim como incentivos para contratar mais mulheres em posições técnicas, como desenvolvedoras e analistas.

Os benefícios da empresa também são uma forma de atração: eles oferecem cursos, bolsas de estudo, espaço zen, código de vestimenta casual e horário flexível.

Os interessados podem verificar as vagas e se candidatar pelo site do Kenoby.