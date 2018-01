Mars, Samsung e mais 32 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

OdontoPrev – estágio

A companhia busca estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último ano de bacharelado em administração, odontologia, engenharias, direito, psicologia, ciência da computação e análise de sistemas. O local das vagas é Barueri (Alphaville). As vagas são para as áreas de governança em TI, jurídico, auditoria clínica (odontologia), marketing, recursos humanos e financeiro. As inscrições foram prorrogadas.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da empresa

Banco DLL – estágio

Oportunidades na área comercial para trabalhar em Alphaville (SP). Podem se candidatar estudantes do período noturno de administração de empresas, comércio exterior e economia com conclusão da graduação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent.

Banco Toyota – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de cobrança e de marketing. As vagas para cobrança do banco voltada para estudantes do período noturno de Ciência da Computação; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção. A conclusão da graduação deve estar prevista para a partir de 2019. Inglês Intermediário/Avançado e Excel Avançado são requisitos.

Para a área de marketing, podem participar da seleção estudantes de administração de empresas, engenharia de produção, comunicação social, economia e ciências econômicas com formação prevista para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Braspag – estágio

Vagas na área comercial e de operações e implementações. Para operações e implementações odem participar da seleção estudantes do período da noite de cursos de tecnologia da informação e áreas correlatas. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Para a área comercial, podem participar da seleção estudantes do período noturno de administração de empresas, marketing, comunicação social, jornalismo, relações internacionais com formação prevista para a partir de dezembro de 2019. Inglês intermediário, Excel intermediário também são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

Vagas na área de engenharia de processos para trabalhar em Jundiaí. Para as oportunidades em engenharia de processos, podem participar estudantes de engenharia de produção, engenharia mecânica e de engenharia de manufatura que vão se formar entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de janeiro através do site da Page Talent

BBC do Brasil – estágio

Vagas em São Paulo (SP) na área de departamento financeiro para estudantes de administração de empresas; ciências contábeis que vão se formar a partir de dezembro 2018. Inglês: Intermediário/Avançado.Excel: Intermediário. Período de estudo: noturno.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pela Page Talent

Cengage – estágio

Oportunidade em São Paulo (SP) é para estudantes do período noturno do curso de ciências contábeis com previsão de conclusão da graduação para a partir de julho de 2019. Inglês: Intermediário. Excel: Intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Cartões Elo – estágio



As oportunidades são para as áreas de recursos humanos e business analytics e são para trabalhar em Alphaville (SP). Para a área de recursos humanos podem se candidatar estudantes de administração de empresas, economia e psicologia com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos.

Para a área de business analytics, podem participar estudantes de engenharia da computação, ciência da computação, estatística e matemática, com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informação

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de market research para estudantes de administração de empresas, economia e engenharias que devem se formar entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Os candidatos devem ser do período matutino. Inglês avançado ou fluente e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Hughes – estágio

As oportunidades são para área de planejamento e administração comercial para estudantes de administração de empresas, matemática, ciências econômicas, estatística e engenharias que vão se formar em dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Deutsche Bank – estágio

Vagas na área de TI, Investment Banking (IB) e cash management. Os cursos e requisitos para cada uma das áreas variam e podem ser conferidos no site da Page Talent.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Estágio na área de engenharia de aplicação para estudantes de engenharia de computação; engenharia elétrica; engenharia de controle e automação e engenharia eletrônica com formatura prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Man Diesel e Turbo Brasil – estágio

Vagas no departamento jurídico para estudantes de Direito com previsão de término da graduação para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Inglês: Avançado. Período de estudo: Noturno.Local: São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Santo Antônio Energia – estágio

Estágio em São Paulo (SP) para estudantes de ciências contábeis que vão se formar entre julho de 2019 e dezembro de 2019 e estudam de noite.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Sodecia – estágio

Estágio em compras para estudantes com previsão de graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020 em cursos de administração de empresas; ciências contábeis e ciências econômicas. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Techint – estágio

Oportunidades nas áreas de engenharia de produção, engenharia civil, propostas, cadastro de propostas, engenharia elétrica, direito trabalhista, tributário e finanças. As vagas são para São Paulo (SP) e inglês avançado é exigido para todas elas.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent.

Lojas Americanas – estágio

Oportunidades são para estágio em loja e são voltadas a estudantes de todo o país dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharias, marketing e publicidade e propaganda com previsão de formatura até dezembro de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: pelo 31 de janeiro pelo site das Lojas Americanas

Yara- estágio

Em seu programa de estágio são 25 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). As vagas são para todas as áreas. O início do estágio será em fevereiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Visagio – estágio e trainee

A empresa está em busca de estudantes e jovens recém-formados nos cursos de engenharia, economia ou administração para os escritórios do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP). Podem participar do processo seletivo de estágio os estudantes que estiverem cursando a partir do 5º período da faculdade. Já os candidatos recém-formados devem ter finalizado o curso há, no máximo, dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site da Visagio

Amazon – estágio

Há 48 vagas em diversas áreas para trabalhar em São Paulo.

Salário: 1.900 reais e benefícios.

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

SAMSUNG SDS – estágio

São duas vagas para o escritório central em São Paulo, no bairro do Morumbi. Podem participar estudantes de administração e TI.

Salário: 1.350 reais (30 horas) + benefícios.

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

TLM Logistics – estágio

A TLM, divisão de logística da Pirelli, tem uma vaga para área de RH em seu centro de distribuição em Barueri (SP). São aceitos estudantes de administração e recursos humanos.

Salário: 1.200 reais a 1.300 reais + benefícios.

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Banco Société Générale – estágio

O banco francês tem uma vaga de estágio para área de risco de mercado. São aceitos os cursos de administração, economia, contabilidade e engenharias.

Salário: 2.200 reais + benefícios.

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

LG – estágio

A LG Electronics, principal empresa do Grupo LG no mundo e a maior empresa de eletrônicos do Brasil, tem 10 vagas para cidades de São Paulo. As vagas são para os cursos de administração; comex; contábeis; ciências da computação; direito; economia; sistemas de informação; marketing; publicidade e propaganda e jornalismo. Podem se candidatar apenas estudantes que estejam cursando do 2° ano em diante.

Salário: 1.200 reais a 1.760 reais e benefícios.

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Cia. de Estágios.

Sanofi – estágio

São 30 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre julho e dezembro de 2019. As vagas são para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Cia de Estágios

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC). As oportunidades são para estudantes de direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias, entre outras áreas.

Salário: de 1.521 reais a 2.226 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Scania – estágio

São 25 vagas para São Bernardo do Campo (SP) de nível superior e técnico para diversos cursos.

Salário: não informado.

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da companhia de estágios

Carrefour – estágio

São 25 vagas para trabalhar em São Paulo (SP). O programa começa em março e dura até dois anos. As oportunidades são para estudantes de administração de empresas, economia, contabilidade, psicologia, publicidade e propaganda, marketing, direito, nutrição, engenharia de alimentos, engenharia de produção, matemática e negócios da moda com conclusão prevista para julho ou dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 19 de fevereiro pelo site Estágios Carrefour ou pelo portal do Grupo Néwik.

Kuehne + Nagel – trainee

O programa é para recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 nos cursos de administração, comércio exterior, relações internacionais, economia, estatística, matemática aplicada a negócios e cursos similares. Inglês fluente é requisito, assim como a disponibilidade para mobilidade nacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de março pelo site da Kuehne + Nagel

Mars Brasil – estágio

A empresa oferece um programa de desenvolvimento de 2 anos aos seus estagiários. São quatro vagas no segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos, para São Paulo (SP) e Guararema (SP). Podem participar da seleção, estudantes de administração de empresa, marketing, publicidade e propaganda, engenharias (mecânica, produção, alimentos, química e afins), e etc. Para o segmento de alimentos para animais de estimação, são 18 vagas para São Paulo (SP), Campinas (SP), Descalvado (SP) e Mogi Mirim (SP) e estudantes de todos os cursos podem participar.

Salário: bolsa no valor de 1.578 reais, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, desconto na compra de produtos, etc.

Inscrições: para as vagas do segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos as inscrições são pelo site da Cia de Talentos Para as vagas no segmento de alimentos para animais de estimação, as inscrições são pelo site Feeta

iFood- estágio

São 10 vagas para estágio. Podem concorrer estudantes com formação prevista até dezembro de 2018 . Alunos de qualquer curso podem participar. As vagas abertas abrangem as áreas comercial, estratégia e projetos. Inglês avançado é um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: pelo perfil da empresa no LinkedIn . O prazo não foi informado

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

As oportunidades são para atuar na área corporativa do banco. Os estudantes devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano de cursos de exatas e humanas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco