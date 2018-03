Marinha busca engenheiros no RJ. Veja este e mais 34 concursos públicos

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

São apenas duas vagas imediatas no TRT que tem sede em Campinas (SP) e o resto é para formação de cadastro de reserva. Os cargos de nível superior são de analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário – área judiciária, analista judiciário – área administrativa, analista judiciário – área apoio especializado – especialidades de: arquitetura, história, medicina, medicina (psiquiatria), odontologia e psicologia.

Os cargos de nível médio/técnico são de técnico judiciário – área administrativa, técnico judiciário – área administrativa – especialidade segurança, e técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem.

Salário: até 12.742,14 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Câmara Municipal de Jaboticabal

Duas vagas para níveis fundamental e superior. É preciso ensino superior completo em Direito com 3 anos de OAB para o cargo de Procurador Jurídico.

Salário: até 9.920,45 reais

Inscrições: até 5 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Câmara Municipal de Nova Odessa

São 5 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para assistente legislativo, assessor jurídico I e contador, entre outros.

Salário: até 8.680,62

Inscrições: até dia 5 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Câmara Municipal de Carapicuiba

São 10 vagas para níveis fundamental, médio e superior. É necessário o ensino superior completo em Direito e registro na OAB para o cargo de procurador jurídico.

Salário: até 5.968,48

Inscrições: até 5 de abril no site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Guarujá

São 15 vagas para níveis médio e superior. Para procurador legislativo, oficial de contabilidade, agente legislativo e operador de áudio e vídeo.

Salário: até 7.122 reais

Inscrições: até 6 de abril no site da Indepac

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 39 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Para farmacêutico, dentista, psicólogo, médicos de várias especialidades, entre outros.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Ibamsp

SP – Prefeitura de Guaíra

São 52 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para contador, engenheiro civil, assistente social, bibliotecário, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.881,70 reais

Inscrições: até dia 19 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

São 100 cargos de Procurador do Estado no Nível I para atuação em São Paulo e em Brasília.

Salário: não informado no edital

Inscrições: até 20 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (FUST)

são 6 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.971 reais

Inscrições: até dia 22 de abril no site da EPTS

RJ – Prefeitura de Niterói

São 30 vagas de nível superior. Para Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental – APPGG e Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI.

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 2 de abril no site da Fundação Getúlio Vargas

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 35 vagas para promotor. É preciso ser bacharel em direito com, pelo menos, três anos de prática jurídica.

Salário: até 27.500,16 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do MPRJ

RJ – Marinha do Brasil

São 64 vagas com nível superior. Para diversas áreas de Engenharia, como Naval, Nuclear, Mecânica, Civil, entre outras. Também há 2 vagas na área de Arquitetura e Urbanismo. A taxa de inscrição é de 120 reais e os candidatos devem ter menos de 36 anos de idade.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até dia 16 de abril no site Marinha

MG – Prefeitura de São João Evangelista

São 34 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Médico, enfermeiro, dentista, assistente social, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.388,12 reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site da MSM Consultoria

MG – Ministério Público de Minas Gerais

São 40 vagas de nível superior para promotor de Justiça substituto

Salário: até 26.125, 17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site MPMG

MG – Prefeitura de Elói Mendes

São 97 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para nutricionista, professor, assistente social, entre outros.

Salário: até 9.137 reais

Inscrições: até 5 de abril no site exame auditores & consultores

MG – Prefeitura de Passabém

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Para médico generalista, fiscal sanitário, enfermeiro e agente de saúde, entre outros.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 23 de abril no site da Seap

MG – Prefeitura de Inhapim

São 141 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8,190 reais

Inscrições: até 25 de abril no site da exame auditores e consultores

PR – Prefeitura de Porto Vitória

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, enfermeiro.

Salário: até 6.166,38 reais.

Inscrições: até 2 de abril pelo site Saber.

PR – Prefeitura de Barbosa Ferraz

São 18 vagas para nível fundamental, médio e superior. Para médico, advogado, nutricionista, entre outros.

Salário: até 13.762,34 reais

Inscrições: até 3 de abril no site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura Capitão Leônidas Marques

são 30 vagas para nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.633,94 reais

Inscrições: até 12 de abril no site da Faculdade Alfa Umuarama

PR – Prefeitura de Chopinzinho

São 44 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para arquiteto, enfermeiro, cirurgião dentista e fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 15.331,28 reais

Inscrições: até 17 de abril no site Concursos FAU

SC – Prefeitura de Lages

São 132 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: 13.908,93 reais

Inscrições: até 29 de março no seguinte horário: das 8h às 11h e das 14h às 17h exclusivamente na Biblioteca Pública Municipal, situada no Parque Jonas Ramos, s/n – Tanque – Centro, Lages SC.

SC – Prefeitura de Videira

São 29 vagas para nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.346, 69 reais

Inscrições: até dia 6 de abril na página de concursos do município

SC – Prefeitura de Orleans

São 17 vagas para nível fundamental, médio e superior. Para arquiteto, analista de sistema, psicólogo, médico psiquiatra, entre outros.

Salário: até 13.786,27 reais

Inscrições: até 13 de abril no site da Febave

CENTRO OESTE

DF – Polícia Militar do Distrito Federal

Há 2 mil vagas para nível superior, das quais 1500 são para cadastro reserva. O concurso é voltado à admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado policial militar.

Salário: até 5,245 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site do Iades



DF – Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Há 292 vagas para médicos em diversas especialidades, e também há mais 30 oportunidades para enfermeiro. Além disso, também encontram vagas os seguintes profissionais: administrador, analista de sistemas, contador, economista, estatístico, farmacêutico-bioquímico – farmácia, físico – radiodiagnóstico, físico – radioterapia, físico – medicina nuclear, fonoaudiólogo e técnico em comunicação social.

Salário: até 12,654 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Iades

MT – Prefeitura de Mirassol D’Oeste

São 69 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.512,29 reais

Inscrições: 30 de março no site Exata Consultoria

GO – Prefeitura de Firminópolis

São 185 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, professor, odontólogo.

Salário: até 7.382 reais

Inscrições: até 28 de março pelo site Itame

NORTE E NORDESTE

PA – Banco do Estado do Pará S.A

São 119 vagas para nível médio e superior.

Salário: até 5.676,12 reais

Inscrições: até 16 de abril no site do portal Fadesp

PE – Prefeitura de Tacaratu

São 294 vagas para os níveis fundamental, médio e superior divididas em 41 cargos.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Admtec

TO – Prefeitura de Monte do Carmo

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 4 de abril no site do Idesc

TO – Prefeitura de Goianorte

São 80 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, odontólogo.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 15 de abril pelo site do Icap.

MA – Prefeitura de Pirapemas

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.140 reais

Inscrição: até primeiro de abril no site da Funvapi

RR – Assembleia Legislativa de Roraima

São 32 vagas para níveis médio e superior. Para jornalista, analista de sistema, contador, economista, entre outros.

Salário: até 6.079,31 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site da FUNRIO