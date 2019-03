Marinha e mais 38 concursos públicos para quem ganhar mais de R$ 5mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

Marinha

A Marinha abriu inscrições para ingresso no corpo de engenheiros da corporação, na condição de primeiro-tenente. AS vagas são para bacharéis em cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia cartográfica, civil, elétrica, eletrônica, Mecânica, mecatrônica, Naval, Química, engenharia de materiais, produção, sistema de computação, telecomunicações.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de abril pelo site da Marinha

SP – Prefeitura de Valinhos

São 70 vagas de nível superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, diretor de unidade educacional, psicólogo escolar, médico (34 vagas em 18 especialidades), supervisor de ensino, vice-diretor de unidade educacional, professor de educação especial (deficiência auditiva e visual), professor I e professor II das disciplinas de ciências físicas, biológicas e programas de saúde, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português.

Salário: até 8.477,78 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Guarulhos

São 50 vagas de nível superior para inspetor fiscal de rendas.

Salário: até 6.042,67 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Cajati

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 19.787,66 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de São Sebastião

São 164 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista, enfermeiro, biológo, professor, entre outras.

Salário: até 8.372,48 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Indaiatuba

Sã 75 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior existem vagas para administrador, contador, controlador, engenheiro, procurador, programador, entre outras.

Salário: 7.225 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site Apta Concursos

SP – Prefeitura de São João de Iracema

São 31 vagas para os níveis fundamental e superior. Há vagas para cirurgião dentista, médico, farmacêutico, enfermeiro, entre outras

Salário: até 9.628,30 reais

Inscrições:até 9 de abril pelo site Proamac

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, veterinário.

Salário: até 14.800,00 reais

Inscrições: até 11 de abril pelo site do IBAM-SP

SP –Prefeitura de Várzea Paulista

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 5.095,55 reais

Inscrições: até 14 de abril pelo site da prefeitura

MG – Prefeitura de Pedro Teixeira

São 10 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 8.979,40 reais

Inscrições: até 28 de março pelo site Pedro Teixeira

MG – Prefeitura de Clarava

São 60 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 9.168,01 reais

Inscrições: até 3 de abril pelo site Imagine Seleção

RJ – Prefeitura do Rio de Janeiro

São 39 vagas para o nível superior

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de abril pelo site do Rio de Janeiro

RS – Prefeitura de Antônio Prado

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 7.148,95 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site do Objetivas

ES – Prefeitura de Itapemirim

São 101 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: até 6.416,10 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site Ibade

Prefeitura de Toledo

São 78 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para médico, professor, entre outras.

Salário: 18.363,38 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Coronel Vivida

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico da família, professor municipal, entre outros.

Salário: até 11.581,90 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do Instituto Saber

PR – Terminais Aéreos de Maringá

São 11 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de meteorologia, engenheiro civil, controlador de tráfego aéreo, entre outros.

Salário: até 5.725 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Marmeleiro

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico, odontólogo, professor, entre outras.

Salário: até 8.902,64 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site Concursos FAU

RS – Prefeitura de Antônio Prado

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.148,95 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site Objetivas

PR – Prefeitura de Marilena

São 22 vagas fundamental, médio e superior

Salário: até 8.555,34 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site da prefeitura cidade

PR – Prefeitura de Curitiba

São 77 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para procurador, agente administrativo, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.502,34 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site da UFPR

SC – Prefeitura de Ascurra

São 25 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.Há vagas para assistente social, psicólogo, enfermeiro, cirurgião dentista, entre outras.

Salário: até 13.548,32 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Bom Jesus da Serra

São vagas 99 vagas (cadastro de reserva) para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.642,82

Inscrições: até 24 de março pelo site SCC Concursos

SC – Prefeitura de Tangará

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga de nível superior para advogados, assistente social, bioquímico, dentistas, engenheiros (civil, e agrônomo) entre outras.

Salário: até 19.338,17 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site AprenderSC

SC -Prefeitura de Agronômica

São 6 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para professor, médico, contador, entre outras.

Salário: até 13.103,84 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site Action Assessoria

SC – Prefeitura de Anchieta

São 16 vagas de nível superior.

Salário: até 17.874,25 reais

Inscrições: até 8 de abril pelo site da cidade de Anchieta

CENTRO OESTE

DF – Superintendência de Limpeza Urbana do Distrito Federal

São 150 vagas de nível superior.

Salário: 5.070,00 reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site do Cespe

NORTE E NORDESTE

BA – Prefeitura de Itapitanga

São 153 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 27 de março pelo site Planejar Concursos

BA – Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia

São 60 vagas de nível superior.

Salário: 9.459,45 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site Concursos FCC

PA – Ministério Público de Contas do Pará

São 9 vagas para procurador de contas, analista ministerial e assistente ministerial.

Salário: até 35.462,22 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site do Cebraspe, este link para procurador e este para os demais cargos

CE – Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

São 71 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas disponíveis são para os seguintes profissionais: motorista categoria D, agente administrativo, avaliador de imóveis, guarda de trânsito, técnico em agropecuária, técnico em enfermagem, técnico em turismo, topógrafo, guarda municipal, fiscal de obras e posturas, analista de controle interno, auditor ambiental, auditor fiscal, cirurgião dentista, contador, enfermeiro engenheiro de tráfego, engenheiro eletricista, farmacêutico, fiscal ambiental especialista em meio ambiente, fiscal de tributos, fiscal sanitário, fisioterapeuta, médico anestesiologista plantonista, médico clínico geral, médico ginecologista obstetra plantonista,médico ortopedista plantonista, médico psiquiatra ambulatório, professor de matemática, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico veterinário, nutricionista, procurador do município, professor de educação básica I,professor de língua portuguesa

Salário: até 10.200,00 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site Crescer Concursos

PB – Prefeitura e Câmara de Curral Velho

São 37 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site da Conpass

RN- Prefeitura de Lagoa Nova

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: 11.865,00 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site de da prefeitura

RN – Prefeitura de Parnamirim

São 810 vagas. Há vagas para médicos, psicólogo, enfermeiro, contador, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site Comperve

PI – Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí

São 47 vagas para os níveis médio e superior

Salário: até 8.100 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site Consep

PI – Prefeitura de Alegrete do Piauí

São 85 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para educador físico, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo.

Salário: até 6.500,00 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Funvapi

AM – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus

São 50 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Técnico Fazendário, Técnico em Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal, Técnico em Web Design da Fazenda Municipal, entre outros.

Salário: até 17.436,29 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas