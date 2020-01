Marinha busca engenheiros e 44 concursos para salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Marinha

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Limeira

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de educação especial, fiscal ambiental, jornalista e arquiteto.

Salário: até 6.645,59 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Instituto Águia

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 245 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para o cargo de procurador.

Salário: até 8.624,62 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ribeirão Pires

São 28 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com cargos de assistente administrativo e para professores.

Salário: até 5.075,29 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Instituto Mais

SP – Fundação do ABC (FUABC)

São 10 vagas de nível superior para médico generalista.

Salário: até 11.400,00 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do GSA Concursos

SP – Universidade Federal do ABC (UFABC)

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da UFABC

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

RJ – Prefeitura de Quissamã

São 69 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 14.157,48 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Barão de Cocais

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.343,40 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Ibiá

São 150 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.813,81 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Imam

MG – Câmara Municipal de Patrocínio

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 6.111,86 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Sacramento

São 49 vagas de nível médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, fonoaudiólogo, psicólogo.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

São 229 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, advogado e procurador jurídico.

Salário: até 20.458,48 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Bom Despacho

São 127 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para profissionais de direito, engenharia ambiental, medicina, entre outros.

Salário: até 8.818,75 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Itabira

São 400 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.654,27 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do IBGP

MG – Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

São 229 vagas de nível nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 20.458,48 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do IMAM

MG – Prefeitura de Catas Altas

São 34 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.045,95 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Laranjal

São 49 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Nazareno

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, contador e dentista.

Salário: até 12.377,13 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Nazareno

São 28 vagas para médico, professor, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 12.377,13 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site do JCM

PR – Prefeitura de Cafelândia

São 6 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.711,60 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Icaraíma

São 41 vagas de nível técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.203,66 reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site do Ruffo Concursos

PR – Prefeitura de Planaltina do Paraná

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.439,52 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do EPL Concursos

PR – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

São 135 vagas de nível superior.

Salário: até 8.208,60 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site

PR – Prefeitura de Cruz Machado

São 18 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e advogado.

Salário: até 12.021,00 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de São João do Triunfo

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.140,63 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura de Arabutã

São 11 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.735,75 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site

RS – Prefeitura de Novo Hamburgo

São 189 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.239,39 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

RS – Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (Dmest)

São 14 vagas para médicos peritos de diversas áreas.

Salário: até 7.528,39 reais

Inscrições: até 24 de janeiro. Confira o edital.

CENTRO OESTE

DF – Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

São 9 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 7.500,00 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site do Quadrix

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 26 vagas de nível superior para o cargo de docente.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da universidade

MT – Prefeitura de Alto Boa Vista

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, orientador social e professor de matemática.

Salário: até 15.456,59 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Método e Soluções

MT – Prefeitura de Serra Nova Dourada

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior com oportunidades para médico clínico geral e professor de letras.

Salário: até 12.271,09 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro no site do Método e Soluções

MT – Prefeitura de Ipiranga do Norte

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 18.996,27 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site

MT – Prefeitura de Campo Novo do Parecis

São 27 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médicos.

Salário: até 19.764,86 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site do Selecon

NORTE E NORDESTE

AM – Prefeitura de Itamarati

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site

BA – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

São 34 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

CE – Ministério Público do Estado do Ceará

São 30 vagas de nível técnico e superior. Existem cargos para profissionais de engenharia civil, administração, biblioteconomia e direito.

Salário: até 5.919,42 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site

PE – Prefeitura de Recife

São 695 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro de segurança do trabalho, cirurgião dentista, nutricionista, entre outros.

Salário: até 11.512,41 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

PE – Prefeitura de Timbaúba

São 686 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para cargos de biomédico, advogado, entre outros.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Instituto Darwin

PI – Prefeitura de Pau d’Arco

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Certame

PI – Prefeitura Municipal de Queimada Nova

São 40 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site

PB – Prefeitura de Mataraca

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site

SE – Prefeitura de Cristinápolis

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site do Fundatec

TO – Prefeitura de Barra de Ouro

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site