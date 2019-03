Mariana Ferrão também deixa o programa “Bem Estar” da Globo

São Paulo – Mariana Ferrão, apresentadora do programa “Bem-estar”, da Rede Globo, deixou o comando do programa nesta terça-feira (19). “Eu deixei a Globo e o que eu tenho para dizer é que aprendi muito nesses 11 anos de TV Globo e sou muito grata por tudo e pelo tanto que cresci”, disse ela em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram. “A sensação é de liberdade”, conta.

A decisão de não prosseguir partiu de Mariana, já que seu contrato estava prestes a acabar. No final de fevereiro deste ano, Fernando Rocha, que também era apresentador do programa matutino, foi demitido pela emissora. As mudanças na grade da Globo durante a manhã já eram previstas por problemas com a audiência.

Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo, afirmou que a nova apresentadora do “Bem Estar” será Michelle Loreto, que estava substituindo Ferrão durante as férias.