Maratona de inovação sobre mobilidade dá a chance de viajar para a Suécia

São Paulo – Quer conquistar um grande desafio de inovação? A Scania abriu as inscrições para a quarta edição da Inovathon, uma maratona para estudantes universitários de todas as graduações e de todo o Brasil.

A competição busca fomentar ideias inovadoras para resolver problemas de mobilidade com conceitos sustentáveis. Segundo Patricia Acioli, responsável por relações corporativas pela Scania da América Latina, a experiência oferece diversos benefícios e aprendizados para a carreira.

Além do prêmio final, uma viagem para visitar a sede da Scania na Suécia, os participantes serão expostos a condições reais do mercado de trabalho, com pressão de tempo e a necessidade de trabalhar em equipe. Eles terão a chance de aprender sobre inteligência emocional e protagonismo na carreira.

“São muitos aprendizados, mas há alguns bem importantes, como: que ninguém faz nada sozinho, que inovação é simples, que não basta ser competente, é preciso ser feliz”, fala Patricia Acioli.

Para participar das 72 horas de maratona, os candidatos precisam ter conhecimento avançado de inglês e estar atualizados no tema de sustentabilidade.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro pelo site do Inovathon. A seleção terá duas provas e entrevista online para selecionar os 25 participantes. O evento acontece entre os dias 22 e 23 de novembro, quando acontecem também debates e mentorias de profissionais da empresa.