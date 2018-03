Maior feira grátis de intercâmbio traz 100 expositores a SP e RJ

São Paulo – Neste fim de semana, São Paulo (SP) recebe a Eduexpo, maior feira de intercâmbio do mundo, que nesta edição terá 100 expositores de instituições de ensino de países como Canadá, Irlanda, França, Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia. Na terça-feira, 20, a Eduexpo desembarca no Rio de Janeiro (RJ). A feira é grátis mas é preciso se inscrever antes pelo site da Eduexpo.

Participam do evento diretores das escolas, faculdades e universidades, representantes de agências de intercâmbio e profissionais que trabalham para agências governamentais. Os participantes podem assistir a seminários sobre como funcionam os programas de intercâmbio em países, e verificar opções cursos de idiomas, graduação, pós, MBA, ensino médio, estágios, curso de férias, entre outros.

Uma das vantagens da Eduexpo é que seus visitantes têm acesso a ofertas e descontos para os diversos programas internacionais e também ficam sabendo sobre as bolsas de estudo que estão disponíveis.

Uma das instituições que confirmou presença na EduExpo é americana Full Sail University, que inaugurou em 2016 um centro high tech em São Paulo. Música, design gráfico, games, cinema, web e tecnologia são o foco dos cursos oferecidos pela instituição que tem sede na Flórida. A instituição tem ex-alunos estrelados, entre eles, o norte-americano Gary Rizzo, que se formou em engenharia de som lá e ganhou Oscar de Mixagem de Som, com o filme “Dunkirk”, este ano.

Esta é a segunda estatueta de Rizzo que já venceu em 2011 com o filme “A Origem”. Ele também ganhou em 2018 o prêmio de melhor som do British Academy Film Awards in London. Entre os ex-alunos brasileiros desta universidade americana está Arthur Luna, vencedor do Grammy, que hoje trabalha com o cantor Nando Reis.

Na Eduexpo, professores da Full Sail vão oferecer workshops sobre jogos, tecnologia de internet, comunicações, cinema, gravação, arte e design, e outros temas do ramo de entretenimento.

Também estará presente a instituição norte-americana Broward College, que recentemente inaugurou um campus em Belo Horizonte para oferecer cursos superiores com aulas 100% ministradas em inglês e metodologia de ensino e currículo aplicados nos Estados Unidos.

Nova Zelândia terá pavilhão especial

O governo da Nova Zelândia terá um espaço exclusivo na Eduexpo e traz ao Brasil representantes de 12 instituições de ensino, entre elas, Auckland University of Technology (AUT), Lincoln University, Massey University, University of Auckland e Victoria University of Wellington.

Segundo dados divulgados pela agência responsável pela promoção da educação internacional da Nova Zelândia, a Education New Zealand (ENZ), houve aumento de 10% em 2017 na missão de vistos estudantis para brasileiros, na comparação com 2016.

Pesquisa da Belta (Brazilian Educational & Language Travel Association), confirma que a Nova Zelândia está em alta entre estudantes brasileiros. Para 82% dos agentes de intercâmbio ouvidos pela Belta, a procura pela Nova Zelândia cresceu, de acordo com dados preliminares. Participaram da pesquisa, 466 agências de intercâmbio e 6.151 estudantes do Brasil, de dezembro de 2017 a março deste ano. O estudo completo sai em abril.

De acordo com Ana Azevedo, gerente da ENZ, a possibilidade de trabalho e estudo e a chance de fazer carreira no país explicam a alta na atratividade da Nova Zelândia. A agência também disponibilizou um link para inscrição na EduExpo no site Study in New Zealand, com informações para quem quer saber mais sobre como é estudar e morar lá.

País com uma das melhores qualidades de vida do mundo, segundo o Legatum Prosperity Index , a Nova Zelândia também se destaca pelo investimento em educação e pesquisa. Todas suas universidades estão entre as 2,5% mais bem classificadas do mundo (QS World University Rankings 2018) e uma das vantagens para os brasileiros é que o calendário letivo é igual.

Nesta semana, os representantes das universidades neozelandesas que já estão no Brasil, se reuniram, em São Paulo, com representantes de cerca de 30 universidades brasileiras com o objetivo de promover parcerias em pesquisa e em pós-graduação, no âmbito do Programa de Internacionalização das Instituições de Ensino Brasileiras, coordenado pela Capes.

Representantes da Fapesp também estiveram no Seminário de Cooperação Acadêmica Nova Zelândia e Brasil, assim como a embaixadora da Nova Zelândia no Brasil, Caroline Bilkey.

SERVIÇO

Feira de Intercâmbio EDUEXPO

São Paulo

Quando: 17 e 18 de março (sábado e domingo). Horário: das 14h às 19h

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – 5º andar – Consolação.

Rio de Janeiro

Quando: 20 de março, terça-feira. Horário: das 16h às 21h

Onde: Hotel Pullman Rio de Janeiro São Conrado (antigo Royal Tulip) – Av Aquarela do Brasil, 75 – São Conrado.