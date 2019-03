Maior feira de intercâmbio do mundo terá pavilhão especial para o Canadá

São Paulo – Com mais de 100 expositores, a EDUEXPO desembarca no Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas entre os dias 12 e 19 de março trazendo opções de cursos de pós-graduação, como MBAs e doutorados, cursos de especialização, de férias, e de curta duração.

As inscrições para participar são feitas pelo site do evento que é gratuito. A feira vai reunir representantes de agências governamentais, agências de intercâmbio de Brasil, de escolas e universidades de países como: Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Letônia, Hungria, Coreia do Sul, Nova Zelândia e África do Sul.

O Canadá, um dos destinos preferidos dos brasileiros e que continuamente têm aberto oportunidades para quem quer morar e trabalhar lá terá um pavilhão exclusivo. No espaço estarão representantes de escolas de idiomas, universidades, centros de ensino médio e instituições técnicas canadenses. A Austrália também é destaque na feira com seu próprio pavilhão de promoção de cursos.

Em setembro do ano passado, as feiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas receberam, juntas, 17.900 visitantes. Segundo dados da equipe organizadora da EDUEXPO, o setor de intercâmbio no Brasil movimentou US$ 2,7 bilhões em 2017.

Serviço EDUEXPO

Rio de Janeiro: 12 de março (terça-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Hotel Rio Othon Palace – Av. Atlântica, 3264 – Copacabana

São Paulo

16 e 17 de março (sábado e domingo)

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – 5º andar – Consolação

Campinas

19 de março (terça-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Hotel Vitoria Concept – Av. José de Souza Campos, 425 – Nova Campinas