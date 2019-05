Conferência online para profissionais de RH começa amanhã – e é gratuita

São Paulo – Nesta terça-feira, profissionais de Recursos Humanos de todo o Brasil poderão se conectar à conferência HR.Rocks de graça e aprender com alguns dos mais importantes executivos e especialistas da área no país e no mundo.

Em sua segunda edição, o evento dura três dia e já tem 20 mil inscritos. Ainda é possível se cadastrar pelo site até o final do dia e ter acesso aos conteúdos, que ficarão disponíveis para sempre.

Segundo Francisco Homem de Mello, idealizador do projeto e fundador da Qulture.Rocks, o objetivo da conferência é empoderar quem trabalha na área, tornando-a impossível de ignorar dentro do plano de negócio da empresa.

“Se a pessoa perder alguma palestra, pode acessar o conteúdo para sempre. Se ela tiver uma reunião ou compromisso, pode acessar depois. Com o evento gratuito e online, queremos maximizar o alcance do conteúdo”, explica ele.

Um dos destaques desse ano é a palestra de Dave Ulrich, diretor e professor na University of Michigan Ross School of Business, que vai falar sobre liderança e visão sobre RH nos tempos atuais.

Também foi confirmada a presença de profissionais e executivos de diversas empresas inovadoras, como Nubank, Loggi, 99, Sumup, OLX Brasil, PagSeguro UOL e Movile.

“Ele é extremamente influente e definiu o RH como é hoje, além de ser um professor de prestígio. Vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Também trouxemos profissionais das principais startups da América Latina e de empresas mais tradicionais para mostrar o que está sendo feito e como estão se reinventando”, fala Mello.

O conteúdo de palestras, entrevistas e debates foi estruturado em temas diferentes divididos entre os três dias de evento. Terça-feira, dia 21, será o dia da liderança. Quarta-feira tratará de cultura e quinta-feira, metas e carreira.

Desde a última edição, o fundador da Qulture.Rocks relata que cresceu a conscientização para assuntos relacionados à adoção de tecnologia pelo RH e transformação digital das empresas.

“Isso mostra que nosso esforço está no caminho certo. Pensamos o evento para atender às principais necessidades do nosso público. Sem dúvida ainda teremos muitas oportunidades pela frente, estamos só no começo da jornada para formar um RH mais estratégico”, diz.