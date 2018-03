Maior desafio universitário de negócios da AL aceita todos os cursos

São Paulo – A Bain&Company começou a receber as inscrições para a 12ª edição do Desafio Estratégico, a maior competição de cases de negócios da América Latina.

O prêmio é uma viagem internacional e quem chegar à final regional também consegue pular etapas do processo seletivo para trabalhar na Bain&Company. As inscrições vão até o dia 19 de abril pelo site Desafio Estratégico

Aberta a estudantes de graduação de todas as universidades e cursos, a competição permite que universitários vivenciem o trabalho de uma consultoria de negócios.

Funciona assim: os estudantes trabalham em grupo para resolver um case real de negócios e precisam apresentar a solução a uma banca julgadora. Os universitários contam com a orientação de profissionais da Bain & Company.

As melhores equipes brasileiras vão para a final latino-americana e disputam com os vencedores da Argentina, do Chile e do México. No último ano, a competição recebeu mais de 2 mil inscritos e o grupo vencedor foi de universitários argentinos.