Maior desafio universitário da América do Sul está com inscrições abertas

São Paulo – A consultoria Bain & Company está recebendo as inscrições para a 13ª edição do Desafio Estratégico, a maior competição de cases de negócio da América do Sul. Estudantes de qualquer curso de todas as faculdades do Brasil podem participar. Uma equipe da Unicamp foi a vencedora da última edição.

Os interessados devem se reunir em grupos de três ou quatro pessoas e fazer a inscrição até o dia 11 de abril pelo site do Desafio Estratégico.

Para resolver um caso real de negócios, as equipes terão apoio de profissionais da Bain & Company. As etapas presenciais vão ser realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Recife e as melhores equipes do Brasil disputam a final sul-americana com os vencedores de Argentina, Chile e Peru.

Os finalistas de cada regional ganham a oportunidade pular etapas no processo seletivo da Bain e vão direto para a fase final. A empresa foi eleita a melhor do mundo para trabalhar, segundo ranking do Glassdoor. O prêmio da competição para a equipe campeã é uma viagem internacional.