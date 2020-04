Luiza Trajano divulga carta que escreveu ao filho com conselho de carreira

O segundo dia da “Maior live de carreira do mundo” começa com a presença da Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, e Julio Campos, VP de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Unilever.

Em conversa com a fundadora do Grupo Cia de Talentos, Sofia Esteves, que organizou o evento, os dois executivos deram conselhos para jovens que vão começar a carreira durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Os dois tranquilizaram os profissionais preocupados com o contexto atual, dizendo que é natural ter medo agora. Luiza Trajano comentou que já passou por diversas crises, mas nenhuma como essa. E que ela mesma ficou dois dias paralisada.

Julio Campos conta que entrou na Unilever como trainee em 1988 e se formou durante uma das grandes crises do petróleo. Para ele, existia medo na época e existe agora, mas foi essencial para ele assumir o protagonismo de sua carreira para aproveitar as oportunidades que teve.

Segundo o executivo, quatro competências serão essenciais para as empresas no mercado de trabalho e aconselha que os jovens se atentem a elas: adaptabilidade, curiosidade, resiliência e propósito.

“Meu amigo Gilberto Dimenstein falou: “Não tenho medo de morrer, tenho medo de viver sem propósito”, falou ele.

Luiza Trajano reforçou que o momento é propício para que todos foquem em suas competências socioemocionais. Para ela, o estudo sempre será importante, mas hoje as relações humanas vão fazer a diferença.

“Inteligência emocional é o que busquei ensinar para os meus filhos, eu sabia que o inglês eles iam aprender”, disse.

Quase no final da conversa, ela leu uma carta que escreveu para o filho em 1986 quando ele conseguiu o primeiro emprego. As recomendações que passou para ele valem ainda hoje para todos os profissionais, especialmente aqueles iniciando a carreira.

A pedido de Sofia Esteves, ela disponibilizou a carta integralmente para todos:

“Franca, 18 de março de 1996

Meu Filho querido,

É muito bom para nós, pais, quando sentimentos e presenciamos a evolução e os ciclos dos filhos.

Principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e acima de tudo com muito amor.

Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação. E como mão, não poderia faltar algumas orientações:

• Acredite em você mesmo e na sua fé, no Absoluto

• Procure não mitificar coisas e nem pessoas

• Tenha sempre uma atitude de troca: dar e receber

• Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução do homem

• Saiba que tem uma missão. Descubra-a e lute por ela.

• Tenha tempo para tudo. Por isso se organize, crie ritmo e rotina

• Tenha paixão pelo o que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil

• Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima neste momento.

Que as forças Divinas estejam sempre com você, dando-lhe SABEDORIA, AUTORIDADE e JUSTIÇA

Beijos

Luiza Helena”

O primeiro dia teve mais de 44 mil visualizações e participações de grandes personalidades como a apresentadora Ana Paula Padrão e o treinador Bernadinho. O evento terá mais 12 horas de palestras, workshops e bate-papos sobre carreira. Acompanhe ao vivo: