Londres é a melhor cidade para estudantes. Mas, SP e Rio estão na lista

São Paulo – Entre 120 cidades do mundo, Londres foi considerada de novo a melhor para estudar, segundo o ranking divulgado pela da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). QS avalia a qualidade das universidades de uma cidade, bem como a qualidade de vida que ela proporciona aos seus habitantes, além da acessibilidade em termos econômicos.

Obviamente, diz o relatório da pesquisa, Londres não foi escolhida por predicados em relação ao custo de vida, que é alto. Mas a cidade, de 14 milhões de habitantes, se destaca em todos os outros aspectos: excelência em suas universidades, oportunidades de mercado, inovação e criatividade, além de riqueza cultural, histórica, etc.

A metodologia leva em consideração cinco eixos principais: ranking de universidades, número de estudantes internacionais proporcionalmente aos estudantes locais, atratividade como destino internacional, acessibilidade econômica e as oportunidades no mercado de trabalho.

Europa, Ásia e Oceania estão no pódio da vida estudantil internacional. O segundo lugar da lista é de Tóquio, no Japão, seguida por Melbourne na Austrália. Do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro apareceram no fim do ranking: São Paulo ficou em 76º e o Rio de Janeiro em 102º.

A seguir confira as 25 primeiras do ranking: