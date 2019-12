Loggi recruta brasileiros para 100 vagas de emprego em Portugal

São Paulo – Após abrir mais de 800 vagas por diversos estados brasileiros em outubro, a Loggi vai enviar talentos brasileiros de tecnologia para Portugal.

A partir desta terça-feira, dia 3, a startup começa a recrutar brasileiros e portugueses para seu novo escritório em Lisboa nas áreas de Engenharia de Software, Gerenciamento de Produto, Experiência do Usuário, Interface do Usuário, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos.

Eles buscam profissionais com maior experiência no mercado, pois buscam pessoas que possam se tornar líderes de soluções inovadoras.

A Loggi ficou entre as 25 startups mais cobiçadas do Brasil para se trabalhar, segundo o LinkedIn, e tem acelerado sua expansão de operação e de equipe este ano. A empresa recebeu aporte de 150 milhões de dólares, vindo de fundos como SoftBank, GGV Capital, Fifth Wall e Velt Partners, além da Microsoft.

As vagas em Lisboa fazem parte de sua estratégia para atrair os melhores profissionais de tecnologia do país. Ao oferecer a oportunidade de carreira internacional, eles também darão auxílio para obter visto de trabalho e acomodação.

“Lisboa é um centro tecnológico em rápida ascensão e vem se consolidando como um dos principais polos de startups do continente. A cidade também recebe alto incentivo governamental de fomento à tecnologia, possui ótimas universidades e é sede da maior conferência de Tecnologia da Europa, a WebSummit”, comenta Eduardo Thuler, Country Manager em Portugal.

Para se candidatar, os profissionais procurar as oportunidades e se cadastrar pelo site de carreiras da empresa.