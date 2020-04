Localiza abre 200 vagas de tecnologia com home office e início imediato

A Localiza, empresa de aluguel de carros, continua acelerando sua transformação digital. Mesmo durante a pandemia, eles vão contratar 200 profissionais para expandir seu time de tecnologia em Belo Horizonte.

Por causa do coronavírus, todo o processo de seleção e integração será online. Como as vagas são para início imediato, os profissionais trabalharão em home office até o fim do isolamento.

As oportunidades são para Scrum Masters, Cientistas de Dados, UX Designers, Desenvolvedores, Analista de Sistemas, Engenheiros de Software e Product Owners.

Em 2019, a empresa triplicou a equipe de tecnologia e está investindo na área para encontrar soluções digitais para o negócio e construir softwares inovadores.

Segundo André Petenussi, CTO da Localiza, a companhia trabalha com agilidade em escala e busca promover o desenvolvimento de competências entre os colaboradores. “Eles serão protagonistas na criação de novas soluções de mobilidade”, comenta ele.

A Localiza busca pessoas com perfil ousado e criativo, que gostem de ambientes de trabalho dinâmicos e inovadores.

É possível se candidatar pela página de vagas da Localiza no Kenoby.