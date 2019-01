Linx recruta 140 profissionais em 15 cidades. Veja os salários na empresa

São Paulo – A empresa de software de gestão, Linx, busca profissionais de diferentes níveis para as áreas de tecnologia, comercial, financeira, administração, recursos humanos, atendimento ao cliente, pesquisa e desenvolvimento (P&D), suporte de TI e infraestrutura.

São 140 oportunidades para estagiários, analistas (pleno, júnior e sênior), gerentes e diretores. Há vagas nas 15 cidades em que a empresa tem escritórios: Manaus (AM), Recife (PE), Aparecida de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Cascavel (PR), Belo Horizonte (MG) e Uberlândia (MG), Florianópolis (SC), Blumenau (SC) e Joinville (SC) e São Paulo (SP), Campinas (SP), Bebedouro (SP) e Bauru (SP).

Os currículos podem ser cadastrados no site Vagas.com. No site Love Mondays, em que usuários avaliam anonimamente as empresas como empregadoras e informam os salários pagos, a Linx tem índice de satisfação geral no trabalho de 3,15, sendo que a nota máxima é 5. Entre funcionários e ex-funcionários, 68% disseram que recomendariam a empresa a um amigo.

Oportunidades de aprendizado, momento de expansão e ambiente de trabalho e possibilidade de horários flexíveis são alguns dos pontos positivos citados. Por outro lado, política de remuneração e os benefícios oferecidos são mal avaliados por alguns usuários. Confira as médias salariais para alguns cargos, segundo as informações dos usuários da plataforma Love Mondays: