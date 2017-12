LG, Amazon e mais 21 empresas têm vagas de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

LG – estágio

Há 15 oportunidades para os cursos de administração, comex, contábeis, ciências da computação, direito, economia, sistemas de informação, marketing, publicidade e propaganda e jornalismo. Podem se candidatar apenas estudantes que estejam cursando do 2° ano em diante, com conclusão de curso prevista a partir de junho de 2019.

Salário: de 1.200 a 1.760 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Midea Carrier – estágio

As vagas são para Rio Grande do Sul, São Paulo e Manaus. São elegíveis os cursos de engenharia, administração, economia, ciências contábeis, direito, TI, técnico em refrigeração e técnico em mecânica/mecatrônica.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

CBA Votorantim – estágio

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), pertencente ao portfólio de negócios da Votorantim S.A, está com 28 vagas abertas para o seu programa de estágio 2018! São 28 vagas para as cidades de Alumínio (SP) e Sorocaba (SP)!

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

Há vagas em diversas áreas para trabalhar em São Paulo.

Salário: 1.900 reais e benefícios.

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Jundiaí e Diadema. Para participar da seleção é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de administração, engenharias, química, economia, relações internacionais, marketing, comunicação social, comércio exterior e áreas afins. Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais.

Salário: 1.700 reais e benefícios.

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Yara- estágio

Em seu programa de estágio são 25 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). As vagas são para todas as áreas. O início do estágio será em fevereiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Apsen – estágio (para PCD)

Há oportunidades de estágio em São Paulo (SP) para pessoas com deficiência nas áreas de suprimentos, novos negócios, marketing e produtos. Podem se candidatar estudantes do período noturno com formação para dezembro 2019, de diversos cursos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Bando DLL – estágio

Há oportunidades nas áreas de suporte comercial e de cadastramento de clientes e operações para estudantes do período noturno com formação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Interessados devem ter conhecimento intermediário de Excel. Inglês fluente é requisito para a função de suporte comercial e avançado para a área de cadastramento de clientes e operações.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent.

Banco Pine – estágio

Há oportunidades em São Paulo (SP) para área de captação e distribuição para estudantes do período noturno dos cursos de administração de empresas, economia e ciências econômicas e engenharia de produção com formação prevista para dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

As oportunidades são para área de engenharia de processos. São recrutados estudantes do período noturno com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 nos cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia de manufatura. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Braspag – estágio

As oportunidades são para área de operações e implementações e são voltadas para estudantes com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 em cursos de tecnologia da informação e área correlatas. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Cengage – estágio

As oportunidades são para estudantes de cursos noturnos de ciências contábeis com formação prevista para o período a partir de julho de 2019. Selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Chemours – estágio

Oportunidades na área de comunicação corporativa para estudantes de comunicação social, relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda e marketing com formação prevista para a partir de julho de 2019. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos. O estágio é em Barueri (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Oportunidades de estágio na área de engenharia de aplicação. Podem participar da seleção estudantes de engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia eletrônica com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

Oportunidades de estágio em pesquisa de mercado para estudantes do período matutino de administração de empresas, economia e engenharias. A formatura deve estar prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Excel avançado, inglês fluente ou avançado são requisitos. Os selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Cartões Elo – estágio

As oportunidades são para área de recursos humanos e são para estudantes de cursos de administração de empresas, economia e psicologia com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Dunnhumby – estágio

Há vagas para São Paulo para estudantes de administração, marketing, publicidade e propaganda com conclusão prevista para julho de 2019. Conhecimento do Pacote Office e inglês avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

Schneider Electric – estágio

As vagas são para as áreas de suporte técnico, finanças & controladoria, logística & compras, marketing e marketing digital, qualidade e projetos, recursos humanos, business intelligence e tecnologia, engenharia para áreas de produção, vendas, aplicação, automação, projetos, produto, pesquisa & desenvolvimento, entre outras. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2018 e 2019 ou 2020 (1º semestre) e inglês avançado. As vagas são para São Paulo (SP), Cajamar (SP), Guararema (SP) e Fortaleza (CE).

Salário: não informado

Inscrições: O prazo não foi informado e as inscrições são feitas pelo site da Schneider Electric

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga