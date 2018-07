Kroton, Votorantim, Shell e mais 35 buscam universitários e recém-formados

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Fundação Estudar – trainee e estágio

Para o programa de trainee é preciso ter concluído a graduação entre julho de 2016 e julho de 2018. Para o programa de estágio, é preciso devidamente matriculado a) em uma instituição de ensino superior com data prevista de formatura entre janeiro de 2019 a janeiro de 2021. Não há restrição de curso. Os selecionados começam em agosto.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 16 de julho pelo site .

Cultura Inglesa – trainee gerencial

As oportunidades são para profissionais com nível superior e fluência em inglês. É preciso ter atuado como professor de inglês para alunos de diversas faixas etárias e para diferentes módulos, além de já ter experiência em coordenação de áreas administrativas ou comerciais.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de julho pelo site Vagas

HSM – trainee

São três vagas para jovens que finalizaram a graduação entre junho/2015 e junho/2018 nas áreas de Conteúdo, Marketing e Tecnologia. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar em Alphaville, Barueri (SP). Também é pré-requisito o domínio da língua inglesa.

Salário: Não divulgado. Benefício incluem Home Office, Vale Refeição, Vale Transporte ou estacionamento, Convênio Médico e Odontológico, Bolsa de estudos nas instituições de ensino do Grupo Anima

Inscrições: até 20 de julho pelo site do programa

Porto Seguro – estágio

Programa procura estudantes de Engenharias, Economia, Administração, TI (diversos cursos), Marketing, Matemática, Estatística, Ciências Atuariais, entre outros. É necessário conhecimentos de informática e inglês intermediário.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 20 de julho pelo site da 99jobs

Grupo NC – trainee

O programa é para quem tem graduação completa no nível de bacharelado em qualquer área e tem até três de formado. Disponibilidade para trabalhar em Hortolândia (SP) é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de julho pelo site da 99 jobs

Atakarejo – trainee

O programa é para estudantes de todas as áreas, com conclusão entre julho de 2016 a julho de 2019. Os trainees e jovens profissionais irão mergulhar na cultura Atakarejo em um programa de imersão sobre a organização e a função que irão desenvolver, também passarão por uma fase de desenvolvimento profissional, além de treinamentos desenhados para capacitação técnica e comportamental.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de julho pela página do EstágioTrainee.com

Deutsche Bank – estágio

Vaga na área de Finance para estudantes do período matutino de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Matemática, Economia, Ciências Econômicas, Estatística, Ciências Atuariais, Física e Engenharias. É necessário nível avançado de inglês e nível básico de Excel.

Salário: 1.998 reais e benefícios

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Hughes – estágio

Oportunidade em São Paulo na área de vendas para estudantes do período noturno de Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Energia, entre outras. É necessário nível avançado de inglês e Excel.

Salário: até 2 mil reais e benefícios

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Echo Energia – estágio

Oportunidade em São Paulo na área de Comercialização de Energia para estudantes do período noturno de Administração, Engenharia Elétrica e Engenharia de Energia, É necessário nível avançado de inglês e nível intermediário de Excel.

Salário: até 1.620 reais e benefícios

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Benteler – estágio

Oportunidade na área de Recursos Humanos para alunos de Administração de Empresas, Economia, Relações Internacionais e Ciências Econômicas. O estágio fica em Campinas e pede nível básico de inglês e intermediário de Excel.

Salário: até 2.456 reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Techint – estágio

Oportunidades em São Paulo nas áreas de Comunicação e Reporting & Budget para estudantes de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Economia e Ciências Econômicas. É necessário nível avançado de inglês e nível intermediário de Excel.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

Vaga em Jundiaí para área de Engenharia de Qualidade para estudantes do período noturno de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura. É necessário nível intermediário de inglês e Excel.

Salário: 1.280,40 reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

Vaga para a área de Market Advisory para estudantes do período noturno de Engenharia, Economia, Ciências Econômicos e Administração. É necessário nível avançado de inglês e Excel.

Salário: 2 mil reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Page Talent

VLI – trainee

O programa procura jovens formados em qualquer engenharia entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. É necessário disponibilidade para mudanças e conhecimentos avançados em inglês e informática.

Salário: compatível com mercado e benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, participação nos lucros, assistência-médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada.

Inscrições: até 31 de julho pelo site do programa

CCEE – estágio

O programa tem 13 vagas para estudantes cursando Administração, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica e/ou Eletrônica, Jornalismo, Publicidade ou Marketing. É necessário conhecimento do pacote Office. Inglês é um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site da instituição

Mazars- trainee

As vagas são para Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo Podem participar: estudantes a partir do quarto semestre em ciências contábeis; no último ano de administração, economia, engenharia de produção e direito; ou recém-formados com até dois anos de formação e com inglês em nível intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Mazars

CNH Industrial – Programa de Formação Profissional para estudantes universitários

A multinacional Italiana dona de marcas como Iveco, Case e New Holland tem vagas de estágio diversos cursos e áreas em São Paulo, Curitiba, Betim, Nova Lima, Sete Lagoas e Contagem em MG.

Salário: 2500,00 reais + benefícios.

Inscrições: até 31 de Julho pelo site da Cia de Estágios

Shell – estágio

O programa tem vagas no Rio de Janeiro para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, comunicação social (jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda), direito, economia, engenharias (elétrica, mecânica, petróleo, produção e química), marketing e relações internacionais. Os candidatos devem ter previsão de formatura entre julho e dezembro de 2020, além de inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site da empresa

ArcelorMittal Brasil – estágio

Estão disponíveis 576 vagas são para os níveis superior e técnico em 23 cidades dos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. De nível superior há oportunidades para estudantes de: administração de empresas, agronomia, arquivologia, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, comércio exterior, comunicação social, design, direito, economia, enfermagem, engenharias, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, gestão de RH, jornalismo, logística, marketing, nutrição, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, relações públicas, serviço social, tecnologia da informação.

Para estudantes de nível técnico em administração, automação, automação industrial, contabilidade, edificações, elétrica, eletromecânica, eletroeletrônica, eletrotécnica, enfermagem, engenharia de produção, gestão em recursos humanos, informática, logística, manutenção eletromecânica ferroviária, mecânica, mecatrônica, meio ambiente, metalurgia, portos, química, refrigeração, secretariado, segurança do trabalho e transporte de carga.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site ArcelorMittal Brasil

Carrefour – estágio

Programa procura por estudantes cursando Administração, Engenharias (Produção, Processos, Sistemas, Alimentos, etc.), Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Matemática e Estatística. As vagas ficam no Morumbi. É desejável conhecimento avançado de inglês e intermediário de pacote office.

Salário: Bolsa auxílio + benefícios

Inscrições: até 5 de agosto pelo site da Cia. de Estágios

Gusmão & Labrunie – estágio

O escritório procura estudantes de Direito cursando 5º ao 8ª semestre, com bom domínio de inglês, para a área de propriedade intelectual.

Salário: bolsa auxílio, pagamento OAB Estagiário e benefícios

Inscrições: até 5 de agosto pelo site da 99jobs

Pátria Investimentos – estágio

Programa oferece vagas em diversas áreas da empresas, como Real Estate, Infraestrutura e Private Equity para estudantes universitários dos cursos de Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Física, Matemática e Contabilidade com previsão para se formar entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. É necessário nível intermediário de inglês.

Salário: bolsa-auxílio com 13º salário e benefícios

Inscrições: até 15 de agosto pelo site da 99jobs

Federal-Mogul Powertrain – estágio

Oportunidade para estudantes do período noturno na área de secretariado com conhecimento avançado de inglês.

Salário: média de 2.103,60 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site da Page Talent

Cartão Elo – estágio

A empresa tem vagas para as áreas de desenvolvimento, finanças, segurança da informação e aceitação de marca e inovação. A empresa procura estudantes nas áreas de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharias, Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, entre outros. É necessário conhecimento avançado de inglês e intermediário de Excel.

Salário: 1.617 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site da Page Talent

Petronas – estágio

Podem se candidatar busca estudantes dos cursos: Administração de Empresas, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Marketing, Negócios Internacionais, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Química Industrial, Relações Internacionais, Relações Públicas e Tecnologia da Informação.

Salário: Além da bolsa-auxílio com valor compatível ao mercado, os estudantes terão benefícios como vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida e recesso remunerado

Inscrições: até 17 de agosto pela Cia de Estágios

Lojas Americanas – estágio

O programa aceita estudantes universitários de todo o país matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura até dezembro de 2018 ou julho 2019.

Salário: salário e benefícios compatíveis com o mercado

Inscrições: até 19 de agosto pelo site do programa

Votorantim Cimentos – trainee

O programa oferece 10 vagas para estudantes formados há até três anos no ensino superior com inglês intermediário. A empresa aceita qualquer formação e idade para seus participantes e o processo de seleção será às cegas. Leia mais sobre o programa.

Salário: 6.300 reais e benefícios

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Eureca

Cremer – trainee

Podem participar do processo seletivo candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou que concluíram a formação universitária há, no máximo, três anos, e com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 2 de setembro, pelo site Trainee Cremer

Kroton – estágio

Programa tem 17 vagas e procura por estudantes de Engenharia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas com formatura prevista para dezembro de 2018. Os escolhidos vão atuar em São Paulo e Valinhos.

Salário: 1.800 reais e benefícios

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia. de Talentos

Huawei – estágio

Programa oferece 15 vagas para estudantes nas áreas de administração, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações e engenharia de produção, além de cursos correlatos. Os candidatos poderão atuar nas cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Salvador, Fortaleza e Recife. É pré-requisito conhecimento avançado de inglês e pacote office

Salário: remuneração compatível com o mercado e benefícios, como seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico

Inscrições: até as vagas serem preenchidas pelo site do Vagas

Farma Zambom – trainee

São 15 vagas, em 14 cidades para quem tem graduação em farmácia no início de carreira que não tenha necessariamente experiência na área, mas que esteja disposto a desenvolver competências técnicas e habilidades comportamentais exigidas para a vaga.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Trainee Zambon O prazo não foi informado

Pinterest – estágio

A oportunidade é para quem é do 2º ou 3º ano de publicidade e propaganda, web design, comunicação ou disciplinas relacionadas. Inglês e espanhol avançados são requisitos assim como domínio do Pacote Office. Experiência com Photoshop ou outro software de design e conhecimento básico de HTML também são exigências da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Estágio no Pinterest . O prazo não foi informado

Raízen – estágio

Para estudantes dos cursos de administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação, com formação entre dez/2018 a jul/2020. As vagas estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, DF, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Salário: não informado.

Inscrições: abertas o ano todo e podem ser feitas pelo site do Vagas.com.

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco