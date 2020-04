KPMG seleciona jovens negros para 50 bolsas de estudo exclusivas

Em parceria com a empresa de educação internacional Education First (EF), a KPMG lança o programa #Impulse, que visa contribuir para a promoção de igualdade racional no mercado de trabalho por meio do desenvolvimento de jovens talentos.

O programa prevê que, durante um ano, os selecionados tenham acesso à plataforma virtual da EF para ensino de inglês, e ao ambiente de aprendizagem digital da KPMG, além de participarem de encontros exclusivos sobre mercado e carreira.

As 50 bolsas disponíveis são para jovens autodeclarado(a)s negro(a)s, que estejam cursando a partir do terceiro semestre do bacharelado ou tenham até dois anos de formados e residam na Grande São Paulo (Região Metropolitana).

O processo seletivo conta com três etapas: inscrição, envio de vídeo respondendo a questão “O que te atrai em uma empresa quando falamos em Inclusão e Diversidade?” e entrevista remota com o comitê de aprovação. Participe do #Impulse inscrevendo-se até 6 de maio pela página do programa.

Benefícios do programa #Impulse, da KPMG e EF

Para os participantes, são três os prêmios da iniciativa:​

Bolsa de estudos de um ano para acesso à plataforma de ensino de inglês da EF

Durante os 12 meses de curso, todos os bolsistas terão acesso ilimitado à aulas com professores nativos na Língua Inglesa e a conteúdo geral da língua, disponíveis 24 horas por dia a fim de promover autonomia e flexibilidade. Além disso, todos os participantes percorrerão uma trilha de aprendizado de acordo com o seu perfil profissional.

Bolsa de estudos de um ano para acesso à plataforma Niduu, da KPMG

Na plataforma online da KPMG, Niduu, o participante tem acesso à Journey to Digital da KBS (KPMG Business School), que contém conteúdos sobre:

Impactos da Tecnologia no cenário de negócios

Tecnologias emergentes

Data & Analytics

Cyber Security

Soluções Digitais

Ferramentas de produtividade e colaboração

Cursos da KBS & Você Decide

Encontros de desenvolvimento profissional

Ao longo do ano, a KPMG realizará encontros com conteúdos específicos sobre mercado de trabalho, networking, tecnologias, entre outros temas relevantes para a carreira. Os cursos serão ministrados pelos profissionais KPMG e acompanhados pelo pilar de Inclusão & Diversidade Ebony.