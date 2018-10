Kimberly-Clark, BASF e mais 41 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Globo – estágio

Programa tem vagas para universitários e estudantes de nível técnico nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Há oportunidades para muitos cursos, como Engenharia, Arquitetura, Administração, Comunicação Social, Ciência da Computação, Matemática, Geografia, Biblioteconomia e Psicologia, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de outubro pelo site Vem pra Globo

Fundação Lemann – trainee

São vagas para a cidade de São Paulo para recém-formados com graduação completa até janeiro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de outubro pelo site

Bayer – estágio e trainee

No estágio, podem se candidatar estudantes a partir do 2º ano do ensino superior das áreas de exatas, biológicas e humanas. Serão 180 vagas disponíveis para diversas cidades do país. São desejáveis bons conhecimentos em inglês e Pacote Office.

Para o trainee, é necessário ter a graduação concluída entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Os candidatos precisam ter o inglês avançado ou fluente. São 10 vagas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de outubro para o estágio pelo site da Cia. de Talentos. Até 31 de outubro para o programa de trainee, pelo site da Cia. de Talentos

Kimberly-Clark – estágio

Programa tem vagas para as áreas de Marketing, Vendas, Finanças, RH, Operações e Trade Marketing, entre outras, nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP), Rio de Janeiro (RJ), Camaçari (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Correia Pinto (SC). É necessário ter nível intermediário de inglê.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Ternium – trainee

São 10 vagas de trainee para jovens com formação em Engenharia ou demais áreas até dezembro de 2018, ou com até um ano de formado. Também é necessário ter disponibilidade para morar no Rio de Janeiro e ter inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de novembro pelo site do Vagas

Natura – estágio

Programa tem 54 vagas para o escritório em São Paulo e no Pará. Os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação regular ou tecnólogo com formação prevista para dezembro de 2019 ou dezembro de 2020 e ter conhecimento básico do pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de novembro pelo site do 99 Jobs

Stefanini – trainee

As vagas são para jovens com graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos de administração de empresas, engenharias, tecnologia da informação, economia, marketing/comunicação, relações internacionais, psicologia, estatística e direito.

Salário: não informado

Inscrições: até 02 de novembro pelo site EstágioTrainee.com

Banco Mercantil do Brasil – estágio

Programa tem vagas em Belo Horizonte na área de Tecnologia da Informação para estudantes matriculados nos cursos de engenharia da computação, engenharia de telecomunicações, engenharia de sistemas, ciência da computação e sistemas de informação.

Salário: de 1.465,35 até 1.605,19 reais e benefícios

Inscrições: até 4 de novembro pelo site

MRS Logística – estágio

Programa tem vagas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para estudantes de diversos cursos de ensino superior e técnico, como engenharia, administração, comunicação social, ciências contábeis, economia, direito, entre outros.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 4 de novembro pelo site

Embraer – estágio

São 310 vagas para estágio em São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), Gavião Peixoto (SP), Botucatu (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). Estudantes de todo Brasil e de qualquer curso de qualquer universidade podem participar da seleção.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Embraer

Amazon – estágio

Em seu Programa de Estágio oferece 60 vagas para atuar em São Paulo em diversas áreas.

Salário: R$ 1.900,00 e benefícios.

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Corteva (DowDupont Company) – estágio

A Divisão Agrícola da DowDuPont busca estudantes de nível técnico e superior (com previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2019) para trabalhar na sede da companhia, em Alphaville, São Paulo, e nas unidades de Goiás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraná para os cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e Engenharia de Produção (com disponibilidade para estágio de 40 horas semanais) Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Contabilidade, Comunicação, Direito, Economia, Engenharia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Jornalismo, Letras, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Secretariado e Tecnologia da Informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

LongPing – estágio

O programa de Estágio tem vagas nas áreas de negócio e agronomia, engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de bioprocessos, zootecnia e cursos correlatos. As oportunidades são para Rio Verde (GO), Ribeirão Preto (SP) e Tangará da Serra (MT).

Salário: 1.300 a 1.500 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 15 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Itapevi, Jundiaí e Diadema.

Salário: 1.700,00 reais e benefícios

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

AkzoNobel – estágio

A fabricante das Tintas Coral lançou seu programa de estágios com 30 vagas para diversas áreas e cursos.

Salário: de R$ 1.680 a R$ 1806 com Vale transporte, Assistência médica, Assistência odontológica, Restaurante no Local, 13 Bolsa-auxílio.

Inscrições: até 4 de novembro pelo Site da Companhia de Estágios

Logicalis – estágio

São 45 vagas para São Paulo, Barueri e Campinas para diversos cursos e áreas.

Salário: não informado. Benefícios: Vale transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, Onibus Fretado, Estacionamento no local, Programa de desenvolvimento, Quick Massage, Ginastica Laboral.

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Otis – estágio técnico

Programa tem 50 vagas para técnicos dos cursos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Salário: bolsa auxílio

Inscrições: até 4 de novembro pelo site

Vale – trainee

Programa de trainee tem 40 vagas para o Brasil, Canadá e Moçambique para recém-formados em qualquer curso, com conclusão entre julho de 2015 e dezembro de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de novembro pelo site

BRK Ambiental – estágio

São 105 vagas para todo o país para estudantes de administração, ciências contábeis, engenharias, química, direito, ciências da computação, economia, ciência biológicas e comunicação social. Para participar é preciso ter formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, com inglês intermediário, dependendo da posição.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de novembro pelo site

MetLife – estágio

São 20 vagas para atuar em diversas áreas da empresa. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18, inglês intermediário, e estar cursando Administração, Ciências Atuariais, Comunicação, Marketing, Publicidade e Propaganda, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia ou cursos correlatos em São Paulo ou na região metropolitana.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até dia 5 de novembro pelo site

Volkswagen – estágio

O programa tem 85 vagas nas unidades de São Bernardo do Campo, Vinhedo, Taubaté, São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). É necessário ter nível avançado de inglês e ter formação no ensino superior com término previsto entre dezembro de 2019 e 2020 nos cursos de Administração, Comércio Exterior, Comunicação Social, Desenho Industrial, Design, Direito, Economia, Engenharia, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Pública e Secretariado.

Salário: bolsa auxílio, transporte fretado gratuito, desconto na compra de veículo

Inscrições: até 7 de novembro pelo site

Bunge – programa jovens engenheiros

O programa Jovens Engenheiros oferece 19 vagas para formados em Engenharia nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. É necessário ter de 3 a 5 anos de formação superior em Engenharia e experiência profissional, assim como nível avançado de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de novembro pelo site

Roche – estágio

Vagas para jovens estudantes com formação prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.Os cursos e requisitos de idioma estrangeiro dependem da vaga.

Salário: 1.663,54 reais e benefícios

Inscrições: até 9 de novembro pelo site

Fundação Estudar – estágio e estágio de verão

Os dois programas têm início dia 08 de janeiro. O estágio normal pode durar até dois anos, enquanto o summer dura seis semanas. As vagas são para perfil generalista, sem necessidade de uma formação específica.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 9 de novembro pelo site da Fundação Estudar

Atlas Schindler – estágio

Vagas para estudantes de Administração e Engenharias com formação programada para dezembro de 2020, com inglês avançado e conhecimento intermediário do Pacote Office.

Salário: remuneração compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 9 de novembro no site da Page Talent

TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá) – trainee

Os candidatos para o programa devem ter formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Matemática, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Estatística e Engenharias. É necessário ter inglês em nível avançado e conhecimento do Excel a partir do nível intermediário.

Salário: remuneração compatível com o mercado e benefícios (convênio médico, convênio odontológico, vale alimentação, vale transporte e Programa de Participação nos Resultados)

Inscrições: até 11 de novembro pelo site da Page Talent

Nouryon – trainee

Programa tem seis vagas para profissionais formados há, no máximo, dois anos, nos cursos de Engenharia das áreas Química, Mecânica, Produção, Segurança (HSE), Automação, Mecatrônica e Elétrica. As vagas são para as fábricas em Itupeva (SP), Imperatriz (MA), Eunápolis (BA) e Três Lagoas (MS).

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de novembro pelo site do Vagas

Sanofi – estágio

São 100 vagas em São Paulo, Campinas, Suzano e Guarulhos para estudantes universitários para atuação em diversas áreas da empresa, entre elas: Recursos Humanos, Marketing, Comercial, Suporte ao Negócio, Finanças, Qualidade, Pesquisa Clínica, Planejamento Estratégico, Comunicação e Logística, além de oportunidades nas plantas industriais. Os candidatos devem ter inglês no nível intermediário e previsão de conclusão de graduação até dezembro de 2020.

Salário: 1.650,00 reais e benefícios

Inscrições: até 14 de novembro pelo site da Cia. de Estágios

Goodyear – estágio

A empresa oferecerá vagas para as áreas de Vendas e Marketing, Supply Chain, Manufatura, Finanças, Compras e Recursos Humanos. Os candidatos precisam estar cursando o Ensino Superior no período noturno, com formação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Engenharias (Produção, Mecânica, Materiais, Química, Automação, Elétrica, Mecatrônica, etc..), Direito, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Psicologia, Economia, Comércio Exterior. É importante conhecimento intermediário em informática, inglês intermediário e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Spotify – estágio de férias

São vagas para o escritório em São Paulo para estágio com duração de 10 semanas na área de Advertising Sales. Os candidatos precisam ser alunos de graduação com experiência ou foco em publicidade digital, planejamento e estratégia de vendas.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de novembro pelo site

BASF – trainee

São 15 vagas em São Paula para jovens com graduação, mestrado e doutorado concluídos entre dezembro de 2016 a dezembro de 2018 em diversas áreas, como engenharias, administração, economia, química, marketing e sistemas da informação. O inglês avançado é pré-requisito, enquanto alemão e espanhol são desejáveis.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Cia. de Talentos

Leroy Merlin – trainee

São 50 vagas para quem quer trabalhar em uma das 41 lojas da Leroy Merlin distribuídas em 11 estados e o Distrito Federal. O programa é para estudantes recém-formados e podem participar da seleção graduados entre 2014 e dezembro de 2018. São aceitos todos os cursos com exceção de áreas de saúde.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Leroy Merlin Prazo não foi informado

Sotreq – estágio

As oportunidades são para Sotreq e Somov e estão distribuídas em quatro regiões do país (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste) para estudantes com formação prevista para dezembro 2020 nas áreas de Engenharia (Mecânica, Elétrica, Eletrônica Mecatrônica, Automação, Ambiental, Agrícola, Engenharia de Produção), Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Relações Internacionais, Logística, Marketing, Design Instrucional, Design Gráfico, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Marketing, Marketing Digital e Relações Públicas. Inglês intermediário, pacote Office e disponibilidade para estágio com carga horária de 6 horas são requisitos. A companhia oferece bolsa auxílio compatível ao mercado, refeição, plano de saúde, vale transporte e seguro de vida.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Sotreq. O prazo não foi informado

Mexichem Brasil – estágio

São 45 vagas para trabalhar nas unidades de Anápolis (GO), Joinville (SC), Ribeirão das Neves (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Suape (PE) e Sumaré (SP). Podem participar da seleção estudantes a partir do 3º semestre e até o penúltimo ano do ensino superior, ou a partir do 2º semestre do ensino técnico. Inglês intermediário é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Soulan O prazo não foi informado.

Duratex – trainee

Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído a graduação em algum curso relacionado aos negócios Duratex entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, inglês avançado, e um repertório de vida acadêmica diversificado. Os recém-graduados atuarão nas Unidades de Negócios Madeira, Deca e Revestimentos Cerâmicos, além do escritório corporativo. Todo o processo será realizado em parceria com a Cia de Talentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da cia de Talentos O Prazo não foi informado

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo pelo site do Vagas

Raízen – estágio

Para estudantes dos cursos de administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, e

ngenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação, com formação entre dez/2018 a jul/2020. As vagas estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, DF, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Salário: não informado.

Inscrições: abertas o ano todo e podem ser feitas pelo site

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Whirlpool – estágio

A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca, em todo o País, estudantes para ocupar vagas de estágio. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC). As vagas são para estudantes de graduação que estejam no penúltimo ou último ano do curso, em todas as áreas de atuação.

Salário: não informado

Inscrições: inscrições ficam abertas o ano todo pelo site Jovens Talentos

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga