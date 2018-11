Katy Perry lidera lista das 10 cantoras mais bem pagas do mundo

São Paulo – A Forbes divulgou nesta semana a lista das cantoras mais bem pagas de 2018 e Katy Perry ficou no topo. Os cálculos da revista levam em conta quanto as artistas embolsaram no período entre junho de 2017 e junho de 2018.

Juntas as celebridades do ranking faturaram mais de meio bilhão de dólares em apenas 12 meses. Veja as remunerações e fontes de renda:

1. Katy Perry

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 83 milhões de dólares

Principais fontes de renda: a revista destaca que a arrecadação de cada noite do show da turnê “Witness; The Tour” da cantora chega a 1 milhão de dólares. Ela também ganhou 20 milhões de dólares para ser jurada do programa “American Idol”.

2. Taylor Swift

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 80 milhões de dólares

Principais fontes de renda: o novo álbum “ Reputation” e nova turnê mundial da cantora.

3. Beyoncé

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 60 milhões de dólares

Principais fontes de renda: álbum “Everything Is Love” – em conjunto com o marido Jay-Z – e uma turnê do casal, “On The Run II”.

4. Pink

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 52 milhões de dólares

Principais fontes de renda: a turnê “Beautiful Trauma Tour rende valor na casa dos sete dígitos.

5. Lady Gaga

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 50 milhões de dólares

Principais fontes de renda: filme Nasce Uma Estrela”, shows, foram 66 no período, e acordos com marcas como Versace e MAC, e o perfume que lançou, o Fame.

6. Jennifer Lopez

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 47 milhões de dólares

Principais fontes de renda: o novo single “Dinero”, a participação como jurada no programa “World of Dance”, anúncios e shows em las Vegas, onde está morando.

7. Rihanna

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: US$ 37,5 milhões

Principais fontes de renda: as suas marcas Fenty Beauty e Savage Lingerie e filmes como ““Oito Mulheres e um Segredo”.

8. Helene Fischer

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 32 milhões de dólares.

Principais fontes de renda: a turnê da cantora alemã rendeu valores na casa dos sete dígitos por cidade.

9. Céline Dion

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 31 milhões

Principais fontes de renda: a cantora ganha meio milhão de dólares por noite em Las Vegas. E também ganhou milhões com uma turnê na Europa.

10. Britney Spears

Quanto ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018: 30 milhões de dólares.

Principais fontes de renda: shows em Las Vegas e turnê, além de parcerias com marcas como Kenzo, Pepsi e Elizabeth Arden.