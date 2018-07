Juventus tem um jogador que é ainda mais caro do que CR7. Veja ranking

São Paulo – Cristiano Ronaldo está de time novo. O craque português, que estava no Real Madrid desde a temporada de 2009/2010, vai jogar na Juventus. A informação está publicada no site do clube espanhol, com o qual CR7 mantinha contrato até 2021.

Aos 33 anos, CR7 vale 100 milhões de euros, 447 milhões de reais, segundo os cálculos do site alemão Transfermarkt. Mas nem tamanha cifra o coloca no topo da cadeia de valor do time italiano. Faltaram mais de 10 milhões de euros para isso.

O posto de futebolista mais caro do clube é do argentino Paulo Dybala, de 24 anos. Considerado o 7º jogador mais caro do mundo, ele é avaliado em 110 milhões de euros, o que corresponde a 491,7 milhões de reais. CR7 é o 10º do ranking dos mais valiosos, atualmente dominado por Neymar e Messi. Confira:

Neymar

Neymar durante jogo da seleção contra o México

País de origem: Brasil

Idade: 26 anos

Clube: Paris Saint-Germain

Valor de mercado: 180 milhões de euros

Lionel Messi

Lionel Messi lamenta chance perdida contra a França na Copa do Mundo

País de origem: Argentina

Idade: 31 anos

Clube: FC Barcelona

Valor de mercado: 180 milhões de euros

Harry Kane

O britânico Harry Kane comemora após o jogo da Inglaterra contra a Tunísia na Copa do Mundo 2018. REUTERS / Jorge Silva

País de origem: Reino Unido

Idade: 24 anos

Clube: Tottenham Hotspur

Valor de mercado: 150 milhões de euros

Mohamed Salah

Atacante da seleção do Egito, Mohamed Salah

País de origem: Egito

Idade: 26

Clube: FC Liverpool

Valor de mercado: 150 milhões de euros

Kevin De Bruyne

Kevin de Bruyne: jogador mais caro da seleção da Bélgica

País de origem: Bélgica

Idade: 27

Clube: Manchester City FC

Valor de mercado: 150 milhões de euros

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé durante jogo da França contra a Argentina na Copa do Mundo

País de origem: França

Idade: 19

Clube: FC Paris Saint-Germain

Valor de mercado: 120 milhões de euros

Eden Hazard

Eden Hazard: craque da Bélgica

País de origem: Bélgica

Idade: 27

Clube: Chelsea FC

Valor de mercado: 110 milhões de euros

Paulo Dybala

País de origem: Argentina

Idade: 24

Clube: Juventus FC

Valor de mercado: 110 milhões de euros

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

País de origem: Portugal

Idade: 33 anos

Clube: Juventus FC

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann marca primeiro gol da França contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo

País de origem: França

Idade: 27

Clube: Atlético de Madrid

Valor de mercado: 100 milhões de euros