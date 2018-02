Jungmann promete concursos para agentes da PF e PRF

Brasília – O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, prometeu nesta quarta-feira a realização de concursos para a contratação de 500 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros 500 para a Polícia Federal, além de dobrar para 300 o número de agentes da PF em áreas de fronteira.

Em entrevista coletiva um dia depois de tomar posse na nova pasta, Jungmann disse haver compromisso do Ministério do Planejamento de contingenciamento zero na área de segurança, mas ressaltou que o anúncio de recursos para o setor caberá ao presidente Michel Temer.