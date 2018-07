Jogador de meio bilhão de reais é o mais caro da final da Copa. Veja lista

São Paulo – O mais novo jogador a entrar em campo hoje na final da Copa do Mundo da Rússia é também o mais caro dos futebolistas finalistas do torneio.Com apenas 19 anos, o atacante francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, custa 120 milhões de euros, 541,2 milhões de reais.

O jogador é o 6º mais valioso entre todas as seleções que disputaram o Mundial. Em valor de mercado, a seleção da França – campeã em 1998 – vale quase o triplo da equipe da Croácia, que pela primeira vez em sua história chegou tão longe em uma Copa do Mundo.

Segundo o Transfermarkt, o time francês vale 1,08 bilhão de euros (4,87 bilhões de reais) contra 364 milhões de euros da equipe da Croácia (1,64 bilhão).

Confira os 5 jogadores mais valiosos da final da Copa, todos franceses, e veja também quanto valem os cinco mais caros da seleção da Croácia:

França

Kylian Mbappé

–

Idade: 19

Clube: Paris Saint-Germain

Valor de mercado: 120 milhões de euros

Antoine Griezmann

–

Idade: 27

Clube: Atlético de Madrid

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Paul Pogba

–

Idade: 25

Clube: Manchester United

Valor de mercado: 90 milhões de euros

Ousmane Dembélé

–

Idade: 21

Clube: Barcelona FC

Valor de mercado: 80 milhões de euros

Croácia

Ivan Rakitic

–

Idade: 30 anos

Clube: Barcelona FC

Valor de mercado: 50 milhões de euros

Ivan Perisic

–

Idade: 29

Clube: Inter de Milão

Valor de mercado: 40 milhões de euros

Mateo Kovacic

–

Idade: 24

Clube: Real Madrid CF

Valor de mercado: 30 milhões de euros

Andrej Kramaric

–

Idade: 27 anos

Clube: TSG 1899 Hoffenheim

Valor de mercado: 27 milhões de euros

Marcelo Brozovic

–

Idade: 25 anos

Clube: Inter de Milão

Valor de mercado: 27 milhões de euros