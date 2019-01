Já pensou em estudar na Polônia? Com a nota do Enem, você consegue

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Há alguns anos, já é possível usar a sua nota do Enem para ingressar em uma série de faculdades no país — incluindo instituições públicas. Mas você sabia que também dá para usar a nota do Enem para estudar na Polônia?

Foi o que o paraibano Henrique Lima fez. Com a sua nota do Enem e mais alguns documentos, ele conseguiu ser aceito na Jagiellonian University, na Polônia.

Atualmente, ele está cursando a graduação em Relações Internacionais por lá. No vídeo abaixo, você pode ver mais sobre a trajetória dele. Também pode ver dicas de como aproveitar seu desempenho na prova nacional para se candidatar a universidades estrangeiras.

Como Henrique deixa claro, é possível ser aprovado mesmo que haja alguma coisa na sua application que não esteja 100% adequado. Ele próprio comenta que sua nota na prova de inglês não era muito boa.

Mas como ele não tinha dinheiro na época para prestar novamente, ele conversou com os recrutadores e conseguiu usar a entrevista como fator de avaliação da sua fluência em inglês.

Outro ponto interessante que ele aborda é a importância das atividades extracurriculares no processo seletivo das faculdades estrangeiras.

Nas faculdades brasileiras, o foco costuma ser mais na nota do Enem ou de outras provas vestibulares. Por isso, alguns alunos podem deixar de mencionar atividades extracurriculares na sua candidatura para estudar fora.

Mas isso é um equívoco. Para a faculdade estrangeira, a maneira como você aplica seus conhecimentos no seu dia a dia para contribuir para a sua comunidade também é essencial!

Apesar dessas diferenças, Henrique também deixa claro que a nota do Enem é importante. Por isso, se você também quer estudar na Polônia, é essencial estudar bastante para ter um bom desempenho na prova.

E aproveitar todos os recursos disponíveis tanto para estudar quanto para ajudar a viabilizar o sonho de estudar fora!

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.