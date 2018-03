Itaú recruta universitários para trabalhar na área corporativa e agências

São Paulo – Universitários de diversas áreas podem se candidatar a oportunidades de estágio no Itaú Unibanco por meio do site de carreiras do banco.

O Itaú ficou em primeiro lugar no ranking de empresas mais desejadas para trabalhar, divulgado nesta semana pelo LinkedIn. A classificação leva em conta o interesse e engajamento que as empresas suscitam entre usuários da rede social profissional.

Em entrevista ao Site Exame, o diretor executivo de RH do Itaú Unibanco, Sergio Fajerman, disse motivação por resultado, atenção aos detalhes e boa capacidade de raciocínio lógico fazem parte do perfil de quem tem tudo para se dar bem na carreira dentro do banco.

Programa de estágio corporativo

Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo.

O estágio dura até dois anos e oferece uma grade específica de treinamentos para o desenvolvimento de suas habilidades. Os selecionados vão participar de projetos e conhecer as diferentes áreas do banco. A jornada de trabalho pode ser de 4, 5 ou 6 horas por dia.

Programa de estágio em agências

É um programa que desenvolve competências para a área comercial e os estagiários têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma agência do Itaú.

O estágio dura um ano e é voltado para estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. Interessados podem se candidatar durante o ano inteiro e há vagas em diversas cidades do Brasil.

Estágio de férias

Começam hoje as inscrições para o estágio de férias que dá a chance para quem não pode fazer trabalhar durante o ano letivo de conhecer a rotina corporativa do banco.

O programa dura 4 semanas de julho e os selecionados trabalham em São Paulo (SP) por seis horas diárias. As vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano. No segundo semestre haverá outro processo seletivo para esse programa.

Estágio de férias internacional

Deve abrir inscrições no segundo semestre. É um programa voltado para brasileiros que estão fazendo graduação em universidades nos Estados Unidos e Europa. Durante as férias, estudantes podem atuar em projetos nas diversas áreas executivas do banco.

Programa de estágio na Rede

Também no segundo semestre, o Itaú fará seleção de estagiários para a Rede, empresa de meios eletrônicos de pagamento que pertence ao conglomerado.

As vagas serão para trabalhar na área comercial de diversas capitais e os candidatos devem estar cursando a partir do segundo ano, preferencialmente, dos cursos de administração, economia, ciências contábeis, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas ou comunicação social.