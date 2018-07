Itaú recruta 1.270 universitários e também busca gerentes em todo país

São Paulo – Estudantes dos cursos de economia, administração e ciências contábeis, a partir do 3º trimestre, podem ser candidatar às 1.270 oportunidades de estágio na rede de agências do Itaú Unibanco, pelo site Vagas.com.

As vagas são para todas as regiões do país e não é preciso ter experiência. O estágio dura um ano, mas é possível renovar o contrato por mais seis meses. A jornada de é de 6 horas diárias (das 10h às 16h), respeitado o limite de 30 horas.

Os estagiários terão a chance de fazer o atendimento ao cliente na agência. O programa prevê treinamentos técnicos e comportamentais, tutoria, cursos a distância e a elaboração de um plano de desenvolvimento. Há possibilidade de ser efetivado na função, de acordo com o desempenho.

O perfil procurado é de pessoas que sejam boas de comunicação, com aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial. Por isso, curiosidade, dinamismo e vontade de crescer na empresa são requisitos.

Gerentes regionais também estão na mira do Itaú

Para profissionais já formados as oportunidades anunciadas pelo banco são para gerente regional. Formação superior em qualquer área e pós-graduação coleta são alguns dos requisitos, assim como a disponibilidade total para viagens ou mudança de cidade.

É preciso ter experiência com gestão de líderes a distância e vivência com a área comercial e operacional. Desejável ter CPA10 (Certificação Profissional ANBIMA – Série 10).

A equipe de recrutamento do Itaú busca pessoas movidas a desafios que gostem de lidar com público e interessadas em buscar excelência da operação. A empresa divulgou uma lista de características comportamentais que são esperadas dos novos gerentes.

São elas: liderar pelo exemplo, ética e integridade, atitude de dono, foco em resultado de médio e longo prazo e aptidão para buscar soluções sem perder de vista os riscos e as exigências do modelo de negócio.