Itaú quase desbanca o Google no imaginário dos estudantes de administração

São Paulo – O reinado do Google como empregador dos sonhos no imaginário dos estudantes de administração está sob ameaça. Publicada com exclusividade por EXAME, a nova edição do ranking da Universum de empregadores mais desejados pelos universitários mostra que o Itaú Unibanco está a menos de 1 ponto percentual de desvantagem em relação ao Google na preferência dos jovens estudantes de negócios.

A pesquisa, realizada com 6.078 respondentes em 123 universidades, indica que o interesse na indústria bancária é crescente, o que pode num futuro próximo desbancar o Google, campeão invicto desde o primeiro ranking, divulgado em 2010.

Nessa edição, o Google teve 26,4% dos votos, enquanto o Itaú ficou com 25,62%. Na última edição, a diferença entre primeiro e segundo colocados foi maior: o Google teve 26,9% dos votos contra 19,11% do Itaú. “Nunca tivemos uma empresa tão próxima do Google como o Itaú Unibanco esse ano”, André Siqueira, diretor da Universum.

Com uma lista de benefícios como geladeira aberta, sala de jogos e área de lazer no trabalho, o Google também se destaca por investir atrair mais na diversidade para seus escritórios. Neste ano, uma das iniciativas de destaque na área de recrutamento do Google no Brasil foi o lançamento do programa de estágio Next Step com foco na atração de estudantes negros.

Pela primeira vez, a empresa decidiu retirar o domínio de inglês da lista de requisitos para estágio na companhia e prometeu oferecer cursos do idioma aos aprovados.

Já o Itaú Unibanco atrai universitários não só para programas de estágios como também para seu programa de trainee, um dos mais concorridos do mercado. O banco é o atual vencedor do prêmio Melhor Empresa para Começar a Carreira, da revista Você S/A, que leva em consideração a felicidade dos funcionários jovens (de até 26 anos).

A adesão ao home office em algumas áreas e flexibilização das regras de vestimenta para todo o banco são exemplos mais recentes de iniciativas do Itaú que fizeram sucesso entre os mais jovens.

“Muito interessante ver a jornada expressiva de crescimento do Itaú mas também dos outros grandes bancos nos rankings ao longo desses últimos anos”, diz Siqueira. Entre os 10 empregadores dos sonhos, cinco são bancos e o setor é o mais citado pelos jovens como indústria preferida para trabalhar, seguido por serviços financeiros, auditoria e contabilidade.

“Os bancos têm muitas coisas a favor: claro que além de serem extremamente associados com Altos Ganhos Futuros, há outros atributos que são muito importantes também e que eles são associados. Estabilidade é muito associado a eles também, que é a segunda meta de carreira mais importante também. Além disso, os bancos em sua grande maioria possuem associações altas com Sucesso de Mercado, Treinamento e Desenvolvimento, e plano de carreira, que são também atributos muito valorizados”, explica do diretor da Universum.

Confira as empresas preferidas pelos estudantes de administração: