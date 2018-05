Itaú, Nubank e Google têm vagas. Veja essas e mais oportunidades efetivas

Redação, do Na Prática

Para quem está em busca de oportunidades profissionais e quer decidir a carreira, toda informação é bem vinda.

Pensando nisso, além de conteúdo especialmente voltado para jovens em início de carreira, o Na Prática reuniu oportunidades interessantes de emprego.

Do Google ao Itaú Unibanco, descubra vagas efetivas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Ceará. As informações são da última semana de março.

São Paulo

Beleza na Web – Assistente de Recursos Humanos

O e-commerce busca estudante de Recursos Humanos ou Administração para atuar na área de Gestão de Pessoas. É necessário ter conhecimento avançado Pacote Office e experiência de trabalho com rotina administrativa de pessoal e legislação trabalhista.

Inscrições: pelo portal de Talentos da Endeavor

Google – Engenheiro de Operações Corporativas

A gigante de tecnologia busca Engenheiro de Operações Corporativas que será responsável, principalmente, por melhorar a experiência do usuário, desenvolver soluções para desafios técnicos, auxiliar com as necessidades de TI dos escritórios globais. Para esta vaga, os requisitos mínimos são ter diploma na área ou experiência prática equivalente e experiência com suporte a Linux, Windows, Mac OS ou Redes.

Inscrições: pelo site

GuiaBolso – Designer de Produto

O GuiaBolso procura Designer de Produto para construir do início ao fim o processo de UX/UI, resolver as necessidades e problemas do usuário, acompanhar o desenvolvimento da interface e participar de pesquisas e testes de usabilidade. Os principais requisitos são: experiência em desenvolvimento de aplicativos, domínio de ferramentas de layout e prototipação, experiência na iteração de um produto digital e formação na área de Design ou correlatas.

Inscrições: pelo site

Ingresse – diversas posições

A plataforma online de ingressos para festivais, shows e festas tem três vagas: Entre as funções: desenvolvedor back-end pleno, junior e desenvolvedor full-stack. As três são para atuar na cidade de São Paulo.

Inscrições: pelo site da Endeavor

Itaú Unibanco – Analista de Projetos

O Itaú Unibanco está com uma vaga aberta para um Analista de Projetos iniciantes, em São Paulo, responsável por construção e gestão de indicadores operacionais e financeiros. Entre os requisitos, estão: ter um perfil colaborativo, foco em resultado, possuir conhecimentos de manipulação de dados (programação SQL e SAS são diferenciais), gerenciamento de projetos, e gerenciamento de riscos.

Inscrições: pelo Vagas.com

Nubank – Engenheiro de Software

A fintech procura um Engenheiro de Software para integrar serviços de terceiros e pipelines de dados, implementar ferramentas orçamentárias, automatizar contabilidade, desenvolver monitores de experiência do cliente, avaliar e otimizar o desempenho da API, entre outras funções. Entre as experiências que o candidato precisa ter estão: programação funcional, JVM, base de dados SQL / NoSQL, Amazon Web Services, aplicativos de página única baseados no navegador e visualização interativa de dados.

Inscrições: pelo site

Udacity – diversas posições

A Udacity, plataforma de aprendizado online de temas ligados à tecnologia, está com 12 posições efetivas abertas no Brasil. Entre os cargos: analista de dados, engenheiro front end, editor de vídeo, analista de marketing, designer de produto e representante de vendas.

Inscrições: pelo site de recrutamento

Rio de Janeiro

B2W – Product Owner

Empresa com clientes como Americanas, Submarino, Shoptime e Soubarato procura profissional com conhecimentos de Tecnologia, UX Design, UX Research, Data Analytics, Marketing e Comercial. É necessário ter boa comunicação (verbal e escrita).

Inscrições: pelo site

Confiance Medical – Analista Financeiro Junior

Empresa fabricante de equipamentos de videocirurgia está com vaga para formados em Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas, para atuar na cidade do Rio de Janeiro. É desejável ter conhecimentos em Excel, Finanças, Contabilidade, Excel/VBA e Powerpoint.

Inscrições: pelo portal de Talentos da Endeavor

Lobo de Rizzo Advogados – Advogado Junior/Pleno

Escritório de advocacia Lobo de Rizzo está vaga para atuação na área empresarial (Societário, M&A e Contratos). É necessário ter se formado em Direito, entre 2014 e 2017, ter experiência na área e ser fluente em inglês.

Inscrições: pelo LinkedIn

Movile – Desenvolvedor BackEnd

A startup de marketplaces (espaço onde vendedores e compradores se encontram e fazem transações) móveis está a procura de um Desenvolvedor Backend para atuar na concepção e desenvolvimento de APIs, SDKs, plataformas de pagamento e transferências eletrônicas. O profissional deve conhecer code refactoring, arquitetura de software e, pelo menos, uma linguagem de programação.

Inscrições: pelo site

Distrito Federal

Accenture – Analista Junior de Contratos

Na Accenture, os profissionais do setor de Contract Management gerenciam contratos e relações terceirizadas com clientes. Para a a posição aberta, em Brasília, é necessário ter formação ou ser estudante de Direito, e estar entre o 3º e 5º ano. Além disso, ter nível avançado do Pacote Office e de inglês.

Inscrições: pelo site

Beblue – Executivo Comercial Junior

A fintech brasileira de pagamentos está com vaga de Account Executive para atuar em Brasília. Entre as responsabilidades da posição, estão: manter relacionamento com parceiros e identificar novas oportunidades de negócios. É preciso ser formado ou estar cursando Administração, Publicidade e Propaganda ou áreas afins, além de ter experiência em vendas e boa comunicação verbal e escrita.

Inscrições: pelo site

Minas Gerais

Engineering do Brasil – Analista Funcional Junior

A Engineering do Brasil tem vaga para Analista Funcional – Fiscal, profissional que realiza suporte e manutenção de sistema fiscal. É obrigatório ser formado em área Contábil e Fiscal. A posição é para trabalhar em Belo Horizonte.

Inscrições: pelo LinkedIn

Smartalk – Analista de Marketing Digital

Empresa especialista em criar apresentações para outras corporações, a Smartalk busca Analista de Marketing Digital que irá compor o time de marketing. Para esta vaga, o profissional deve ter conhecimento de Google Analytics, Google Adwords e Social Ads, experiência com conversão experiência com inbound marketing e com wordpress, entre outros.

Inscrições: pelo site de recrutamento

Goiás

Itaú Unibanco – Representante Legal Junior

O Representante Legal Junior é responsável, principalmente, por representar o Itaú Unibanco em audiências trabalhistas. Para esta vaga, é preciso ser graduado em Direito, possuir disponibilidade para viagens, CNH ativa e conhecimentos de Pacote Office. Experiência em Direito Trabalhista é um diferencial.

Inscrição: pelo Vagas.com

Ceará

Intelit Smart Process – Gerente de Contas Junior

Intelit, empresa do ramo de Tecnologia da Informação, procura gerente de contas para gerenciar carteira de clientes, na cidade de Fortaleza. Entre os requerimentos, estão ter formação superior, especialização em Comercial e Vendas e disponibilidade para viajar.

Salário: R$ 3.448,00 a R$ 4.000,00

Inscrições: pelo Infojobs