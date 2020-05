Itaú já fez 260 contratações remotas e tem mais 200 vagas abertas

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, o Itaú continua contratando novos colaboradores para a área de tecnologia. Desde o início da quarentena, em março, o banco já contratou mais de 260 profissionais.

E ainda tem mais 200 vagas abertas. Da primeira entrevista até a etapa final de admissão, todo o processo foi adaptado para o digital para evitar o deslocamento de candidatos e ajudar a manter o isolamento social proposto para conter o contágio pela covid-19.

O Itaú disponibilizou soluções na nuvem para que os novos funcionários possam usar o ambiente do banco de seus computadores pessoais. Ao ser contratada, a pessoa recebe um guia de apoio e participa de uma programação de três dias para interagir remotamente com seu time antes de começar o trabalho.

“Durante três dias, os recém-contratados são introduzidos a conceitos como modelo de trabalho ágil, operacional e em comunidades, e passam por uma imersão no universo do banco, com conversas com suas lideranças e times sobre principais práticas, ferramentas e processos”, conta Fernando Kontopp, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco.

O banco tem oportunidades para cargos como engenheiro (a) de software mobile, cientista de dados, arquiteto (a) de soluções, especialista de segurança da informação e desenvolvedores. Confira todas as vagas de emprego no site.