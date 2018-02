Itaú está recrutando jovens. Veja o que perguntam na entrevista

São Paulo – Com um programa de estágio corporativo de até dois anos, o Itaú passa o ano todo recebendo currículos de jovens interessados em começar a carreira no maior banco privado do país. O salário médio de um estágio no banco é de 2.075 reais, segundo informações divulgadas anonimamente por mais de 1,7 mil usuários da plataforma, Love Mondays

Com mais de 90 mil colaboradores e 60 milhões de clientes, a disputa para entrar no no Itaú Unibanco é grande. Entre as oportunidades de estágio corporativo, que estão abertas e recebendo inscrições pelo site do banco, há vagas para quem está cursando o antepenúltimo ano de cursos de Exatas e Humanas, com graduação de, ao menos, quatro anos.

Na Love Mondays, há informações de pouco mais de uma centena de entrevistas de emprego e o nível médio de dificuldade é de 3,2, variando de 1 a 5, sendo 5 o máximo de complexidade. Mais da metade dos candidatos, 57%, se inscreveu pela internet e agências de recrutamento responderam por 27%.

Entre os participantes das seleções, 79%, consideraram boa a entrevista de emprego, 15% classificaram como neutra e 4% disseram que a experiência foi negativa.

Confira o que os usuários disseram:

1.Um deles contou que processo foi feito em um dia, o que ele achou bom por não ter o suspense de longo tempo sem saber sobre a aprovação ou não. No entanto, o ponto negativo da rapidez é que cada estagiário teve apenas cinco minutos para falar. Sua entrevista foi neste mês de fevereiro, mas ele não contou em que cidade fez a seleção. Ele disse que recebeu feedback.

Perguntas da entrevista de emprego:

Estruture, em grupos, o processo seletivo do Itaú para 2026 .

Resposta do candidato: um processo com etapas online (testes, vídeo etc), uma dinâmica presencial (um debate) e finalmente entrevistas individuais.

2.Outro candidato disse que se inscreveu online e que foi entrevistado na empresa. Ele não achou simples porque foi preciso fazer uma simulação de vendas de algum produto do banco. “Mas a pessoa precisa estar lá dentro do banco para aprender sobre os produtos”, escreveu. Ele disse que recebeu feedback, mas que não recebeu oferta.

Pergunta da entrevista de emprego:

Como você faria para vender um consignado do banco para um aposentado?

O usuário não contou como respondeu à pergunta.

3.Outro candidato a estágio contou que em sua entrevista feita em março do ano passado, agendada via um recrutador. A seleção teve processo que durou um (longo) dia e ele foi entrevistado na agência do Itaú BBA e Rede, em São Paulo (SP). Para ele, a entrevista de emprego foi difícil. Ele disse que recebeu feedback.

“Um processo seletivo demorado, porém, o recrutador deixou todos à vontade, explicou bem sobre a vaga, ouviu os candidatos com atenção e deu o feedback no mesmo dia”, escreveu.

Pergunta de entrevista de emprego:

Qual o lema do banco?

Resposta do candidato: Simples sempre.

4.Há pouco mais de duas semanas, um candidato em Campo Mourão (PR) postou na Love Mondays que se candidatou por indicação e seu processo seletivo demorou um dia. Sua entrevista ocorreu em junho de 2017. “Uma conversa descontraída diretamente com o gerente da agência, ele analisou o currículo e fez algumas perguntas a respeito. Foi tranquilo”, escreveu.

Pergunta na entrevista de emprego:

Qual o motivo de querer trabalhar em um ambiente bancário?

O candidato não contou qual resposta deu ao recrutador.

5.Em Belo Horizonte, um candidato que recebeu e aceitou a proposta passou por entrevista de emprego em dezembro de 2017. Fez a candidatura online e o processo seletivo demorou dois meses. Ele achou difícil a seleção. “Impressionante e desafiador. O processo todo é feito por profissionais muito educados e capacitados, que nitidamente procuram extrair o melhor de cada candidato”, disse.

Perguntas de entrevista de emprego

Simulação de atendimento a cliente.

“Utilizando minha experiência prévia com atendimento a clientes, consegui solucionar bem a situação fazendo com que o cliente saísse satisfeito”, contou.