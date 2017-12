Itaú está contratando gerentes e qualquer curso superior é aceito

São Paulo – O Itaú Unibanco acaba de abrir inscrições para seleção de gerentes comerciais na sua rede de agências em todo Brasil. As candidaturas serão recebidas até o dia 15 de dezembro pelo Vagas.com e os profissionais selecionados começam em janeiro.

Podem participar da seleção – que será quase que inteiramente digital e com entrevistas via Skype – profissionais de qualquer formação superior na modalidade bacharelado. Formados em cursos tecnólogos também podem se candidatar, caso tenham pós-graduação já concluída.

Experiência na área comercial e vivência de gestão de equipes nesse segmento são requisitos. Disponibilidade para trabalhar em qualquer região do Brasil é um diferencial.

Mais do que o tipo de curso superior no currículo é a afinidade com a área comercial e sua experiência prévia como gestor de equipes que vão fazer a diferença na seleção, segundo explica Marcelo Redoschi Carvalho, superintendente de atração, seleção e escola de negócios do Itaú Unibanco, em nota. Características como curiosidade, colaboração e liderança fazem parte do perfil buscado para exercer a função.

O banco não informa nem o número de oportunidades nem o valor do salário. No site Love Mondays, onde profissionais avaliam as empresas e revelam os salários praticados, a média para gerente comercial é de 5,9 mil reais, com base em 141 salários informados por usuários da plataforma.

Quem for contratado vai entrar para o Programa de Formação Novos Líderes, de formação intensiva. Durante um ano, os novos gerentes vão passar por 600 horas de treinamento e receberão mentoria de executivos do banco.

