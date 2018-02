Itaú e mais 35 empresas estão recrutando estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

GKO Informática – trainee

Os participantes devem ter entre 22 e 30 anos e ter concluído a graduação em Logística ou em Tecnologia da Informação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017 – para quem vai concluir em dezembro de 2018, é possível participar da seleção e, se aprovado, será necessária a apresentação de certificado de conclusão do curso à empresa quando disponível, como exigido a todos. Nível intermediário de inglês é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de fevereiro por email trainee2018@gko.com.br .

OLX – estágio

Vagas para São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa primeira rodada do programa, serão abertas 12 vagas – 10 para o Rio de Janeiro e duas para São Paulo. As oportunidades no momento são para as áreas de: marketing, recrutamento e seleção, educação corporativa, administração de pessoas, big data e publicidade.Para ingressar na primeira rodada do programa é preciso que o estudante tenha previsão de formação em junho ou dezembro de 2019 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais no período da manhã e tarde. A duração do programa é de até dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da OLX O prazo não foi informado

Carrefour – estágio

São 25 vagas para trabalhar em São Paulo (SP). O programa começa em março e dura até dois anos. As oportunidades são para estudantes de administração de empresas, economia, contabilidade, psicologia, publicidade e propaganda, marketing, direito, nutrição, engenharia de alimentos, engenharia de produção, matemática e negócios da moda com conclusão prevista para julho ou dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 19 de fevereiro pelo site Estágios Carrefour ou pelo portal do Grupo Néwik.

Ipanema Cofees- trainee

O programa busca recém formados em engenharia agrícola, engenharia de produção, sistemas de informação e cursos correlatos. Inglês fluente e disponibilidade para resisdir em Alfenas.MG.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site da 99 jobs

DSM – estágio

A multinacional atua nas áreas de saúde, nutrição e materiais e tem 8 vagas para São Paulo (SP), Campinas (SP) e São Roque (SP) para diversos cursos.

Salário: 1,5 mil reais e benefícios

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site da Cia de Estágios

Ipsos – estágio

A empresa vai recrutar estudantes do ensino superior sem experiência profissional e com potencial para o mercado. As vagas são para as áreas especializadas da Ipsos: Connect, Loyalty, Marketing e Public Affairs. Entre os pré-requisitos estão a graduação entre dezembro de 2019 e julho de 2020 nos cursos de administração, economia, ciência sociais, publicidade e propaganda, marketing, engenharia (todas as modalidades), comunicação, jornalismo, estatística e matemática, psicologia.

Salário: não informado

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site Vereda RH

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC). As oportunidades são para estudantes de direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias, entre outras áreas.

Salário: de 1.521 reais a 2.226 reais

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 30 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre julho e dezembro de 2019. As vagas são para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site da Cia de Estágios

Cyrela – estágio

A Cyrela, oferece 14 vagas para São Paulo e Porto Alegre para cursos como engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, administração, direito, contábeis e economia.

Salário: Compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 23 de fevereiro de 2018 pelo Site da Companhia de Estágios

Scania – estágio

São 25 vagas para São Bernardo do Campo (SP) de nível superior e técnico para diversos cursos.

Salário: não informado.

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site da companhia de estágios

Santo Antônio Energia – estágio

Estágio em São Paulo (SP) para estudantes de ciências contábeis que vão se formar entre julho de 2019 e dezembro de 2019 e estudam de noite.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

BioMarin – estágio

Em São Paulo, oportunidades na área de assuntos regulatórios para quem é dos cursos de farmácia e farmácia bioquímica no período da noite e tem formação prevista para dezembro 2019. Inglês intermediário/avançado, Excel intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Techint – estágio

Oportunidades nas áreas de engenharia de produção, propostas, cadastro de propostas, engenharia elétrica, direito trabalhista. As vagas são para São Paulo (SP) e inglês avançado é exigido para todas elas.

Salário: não informado.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent.

Sodecia – estágio

Estágio em compras para estudantes com previsão de graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020 em cursos de administração de empresas; ciências contábeis e ciências econômicas. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Deutsche Bank – estágio

Vagas na área de TI, Investment Banking (IB) e cash management. Os cursos e requisitos para cada uma das áreas variam e podem ser conferidos no site da Page Talent.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Estágio na área de engenharia de aplicação para estudantes de engenharia de computação; engenharia elétrica; engenharia de controle e automação e engenharia eletrônica com formatura prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

BBC do Brasil – estágio

Vagas em São Paulo (SP) na área de departamento financeiro para estudantes de administração de empresas; ciências contábeis que vão se formar a partir de dezembro 2018. Inglês: Intermediário/Avançado.Excel: Intermediário. Período de estudo: noturno.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pela Page Talent

Banco DLL – estágio

Oportunidades na área comercial para trabalhar em Alphaville (SP). Podem se candidatar estudantes do período noturno de administração de empresas, comércio exterior e economia com conclusão da graduação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent.

Czarnikow – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de market research para estudantes de administração de empresas, economia e engenharias que devem se formar entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Os candidatos devem ser do período matutino. Inglês avançado ou fluente e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Cartões Elo – estágio

As oportunidades em business analytics para trabalhar em Alphaville (SP). Podem participar estudantes de engenharia da computação, ciência da computação, estatística e matemática, com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informação

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Banco Toyota – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de cobrança e de marketing. As vagas para cobrança do banco voltada para estudantes do período noturno de Ciência da Computação; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção. A conclusão da graduação deve estar prevista para a partir de 2019. Inglês Intermediário/Avançado e Excel Avançado são requisitos.

Para a área de marketing, podem participar da seleção estudantes de administração de empresas, engenharia de produção, comunicação social, economia e ciências econômicas com formação prevista para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

Oportunidade em Jundiaí na área de engenharia de processos para estudantes de engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia de manufatura com formação entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Inglês e Excel em nível intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Crédit Agricole – estágio

Vagas para área de secretariado são para quem é dos cursos de Letras e de Secretariado no período da noite e vai se formar em dezembro de 2019. Inglês avançado ou fluente é um requisito, assim com Excel intermediário. Também há vagas para a área de recursos humanos para quem é de dos cursos de administração de empresas e vai se formar em dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos. Oportunidades em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

ESPN – estágio

Oportunidade para trabalhar em São Paulo na área de figurino para quem é dos cursos de design de moda com formação prevista para dezembro de 2019 a julho de 2020 e estuda de manhã.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent,

HM1 – estágio

Oportunidades na área administrativa para estudantes de administração de empresas com formação prevista para dezembro de 2019. Inglês intermediário, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

Braspag – estágio

Oportunidade em Alphaville, Barueri (SP) para área comercial voltadas a estudantes de administração de empresas, marketing, comunicação social, jornalismo, relações internacionais com formação prevista para dezembro de 2019. Inglês intermediário, Excel Intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Page Talent

IPT – estágio

São 95 vagas de estágio remunerado a estudantes de cursos de nível superior e técnico de diversas áreas profissionais. Os estágios serão realizados na sede do IPT em São Paulo (no campus da Cidade Universitária) e na filial de Franca, de acordo com a especificação da vaga. No ato da contratação ou do processo, os candidatos devem estar matriculados no ano especificado no aditivo.

Salário: não informado. Os selecionados e terão direito aos benefícios de seguro contra acidentes pessoais, recesso remunerado de 30 dias, conforme estabelece a legislação, e os benefícios exclusivos para a cidade de São Paulo são: restaurante local subsidiado, curso de idiomas subsidiado, transporte em ônibus fretado ou vale transporte, assistência médica/odontológica ambulatorial e creche (para candidatas, condicionado à existência de vagas).

Inscrições: até 11 de março pelo site do IPT

Kuehne + Nagel – trainee

O programa é para recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 nos cursos de administração, comércio exterior, relações internacionais, economia, estatística, matemática aplicada a negócios e cursos similares. Inglês fluente é requisito, assim como a disponibilidade para mobilidade nacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de março pelo site da Kuehne + Nagel

IIndra – trainee

Oportunidades para recém-formados e estudantes dos cursos de graduação e tecnólogos: engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação e correlatos. Inglês e espanhol são diferenciais.

Salário: 1.880 reais

Inscrições: até 22 de março pelo Vagas.com



PwC – trainee

São mais de 400 oportunidades para que está a partir do segundo ano de administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, cursos de TI, engenharias, estatística, matemática, administração, comércio, exterior, direito, relações internacionais, engenharias (civil, controle e automação, elétrica, mecânica, mecatrônica, produção), física. Inglês intermediário e inglês avançado são requisitos. A PwC está selecionando candidatos para o Programa Nova Geração PwC dispostos a atuar nos escritórios de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Maringá, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Salvador, Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informam

Inscrições: até 23 de março pela página do Grupo Cia de Talentos

White Martins – estágio

Há oportunidades para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produção), Direito e Tecnologia da Informação. Ao todo, são 40 vagas para as unidades da empresa na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Para se candidatar, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro de 2019 ou julho de 2020. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e ticket refeição.

Inscrições: até 1º de abril pelo site da White Martins

Mars Brasil – estágio

A empresa oferece um programa de desenvolvimento de 2 anos aos seus estagiários. São quatro vagas no segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos, para São Paulo (SP) e Guararema (SP). Podem participar da seleção, estudantes de administração de empresa, marketing, publicidade e propaganda, engenharias (mecânica, produção, alimentos, química e afins), e etc. Para o segmento de alimentos para animais de estimação, são 18 vagas para São Paulo (SP), Campinas (SP), Descalvado (SP) e Mogi Mirim (SP) e estudantes de todos os cursos podem participar.

Salário: bolsa no valor de 1.578 reais, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, desconto na compra de produtos, etc.

Inscrições: para as vagas do segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos as inscrições são pelo site da Cia de Talentos Para as vagas no segmento de alimentos para animais de estimação, as inscrições são pelo site Feeta

iFood- estágio

São 10 vagas para estágio. Podem concorrer estudantes com formação prevista até dezembro de 2018 . Alunos de qualquer curso podem participar. As vagas abertas abrangem as áreas comercial, estratégia e projetos. Inglês avançado é um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: pelo perfil da empresa no LinkedIn . O prazo não foi informado

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco. Os estudantes devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano do período noturno de bacharelado nos cursos de administração de empresas, ciências contáveis e economia

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco