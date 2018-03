Itaú é a melhor empresa do país para trabalhar, segundo LinkedIn

São Paulo – O maior banco do país é a melhor empresa para trabalhar, segundo levantamento divulgado pelo LinkedIn. O Itaú Unibanco lidera o ranking Top Companies, elaborado com base nas ações dos usuários na rede.

Com 32 milhões de usuários só no Brasil – são 546 milhões em todo planeta – o LinkedIn classifica as empresas a partir da investigação do interesse e engajamento que elas suscitam nos usuários, tanto em suas páginas de carreiras, quanto em relação às vagas que divulga. A retenção de talentos também vale pontos e equipe do LinkedIn verifica se os funcionários ficam, ao menos, um ano na empresa.

“Nós analisamos bilhões de dados gerados pelos nossos mais de 32 milhões de usuários no Brasil para criar uma pontuação que elenca as empresas onde os brasileiros sonham trabalhar”, explica o editor do LinkedIn, Guilherme Odri.

Recebendo em média meio milhão de currículos ao ano, o Itaú Unibanco colhe os frutos de uma grande transformação promovida na maneira como se trabalha no banco.

Existem áreas do Itaú, por exemplo, que se organizam em times multifuncionais e autônomos, chamados de squads, modelo de trabalho amplamente adotado por startups e fintechs.

Ao receber o Site EXAME, na sede do Banco em São Paulo, o diretor de RH do Itaú Unibanco disse que o Centro Tecnológico (CT) não deixa a desejar em nada para o ambiente das fintechs estreladas. “Há o mesmo modelo de layout que o Nubank ou de uma empresa de tecnologia. Espaço aberto, pessoas trabalhando em comunidade”, disse.

Um dos argumentos que ele considera essenciais quando o assunto é atratividade da marca empregadora é o impacto que os 100 mil funcionários podem ter na vida dos 50 milhões de clientes. “Aqui no Itaú você lança um aplicativo e o piloto é com 2 milhões de pessoas”, diz.

Quarto lugar no ranking do ano passado, o banco saltou para a liderança nesta edição, seguido pelo UOL e pela estreante Unimed. É a primeira vez que empresas de saúde entram no ranking. Além da Unimed, o Hospital Sírio Libanês também aparece: