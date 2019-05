Itaú contrata estagiários em 5 estados – e basta mandar um inbox

São Paulo – O Itaú Unibanco procura por estudantes universitários de Economia, Administração e Ciência Contábeis para preencher vagas de estágio em agências de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No Pará, o banco também procura candidatos para o cargo de caixa.

Para se candidatar, os estudantes precisam estar cursando a partir do 3º semestre do curso. A inscrição será realizada pela página do Facebook. No perfil @itauvagasagencia, basta mandar uma mensagem pelo inbox.

Durante o bate-papo, o candidato terá seu currículo analisado pelo RH e vai entender melhor como é o trabalho dentro de uma agência. Em seguida, serão aplicados testes online de raciocínio lógico, comportamento e conhecimentos sobre produtos bancários.

Não é preciso ter experiência para se candidatar, só é preciso demonstrar aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial, segundo a diretora da área de Pessoas do Itaú Unibanco, Valéria Marretto.

A diretora revela que aproximadamente 80% dos estagiários que participam do programa são contratados.

Em 2018, o Itaú conquistou o primeiro lugar entre as 45 Melhores Empresas para Começar a Carreira, segundo pesquisa da Você S/A. Também se destacou pelo segundo ano seguido no topo do ranking do LinkedIn dos lugares onde os brasileiros sonham em trabalhar.

A crescente popularidade do banco entre universitários é evidente no ranking da Universum divulgado com exclusividade por EXAME. O Itaú aparece a menos de 1 ponto percentual atrás do Google como emprego dos sonhos para alunos de Administração.

No Love Mondays, site com as avaliações anônimas de profissionais sobre seus empregadores, é possível conferir os salários de funcionários do Itaú Unibanco.

Segundo o site, estagiários recebem uma média de 2.187 reais, enquanto caixas recebem cerca de 2.822 reais.