Itaú abre vagas de estágio de férias para quem estuda fora

São Paulo – Estudantes matriculados em faculdades do exterior interessados em utilizar as férias no Brasil para fazer estágio no Itaú Unibanco a partir de maio de 2019 podem fazer as inscrições pelo site de carreira do banco.

O programa de Estágio de Férias Graduação Internacional dura entre dois e três meses, na sede do banco em São Paulo (SP), e é realizado no período de férias das principais universidades estrangeiras. O salário não foi divulgado, mas no site Love Mondays, usuários informam anonimamente que a média salarial para estagiário no Itaú é de 2.190 reais. No Guia Você S/A de Melhores Empresas para Trabalhar, o Itaú Unibanco foi o melhor entre os bancos avaliados pelos funcionários

As inscrições podem ser feitas até janeiro. Os selecionados vão estagiar durante seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Além da bolsa-auxílio, o banco oferece seguro saúde, vale-refeição e auxílio-moradia (para aqueles que residem originalmente fora da Grande São Paulo). As despesas de deslocamento para chegar ao Brasil e o retorno ao país onde estuda são responsabilidade do estagiário.