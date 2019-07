Itaú abre inscrições para trainee e aceita qualquer curso universitário

São Paulo – Um dos programas de trainee mais disputados do Brasil acaba de abrir as inscrições. Até o dia 26 de agosto Itaú e Itaú BBA recebem candidaturas pelo site do programa e todos os cursos de graduação são aceitos.

O único pré-requisito para todos os universitários é que a data de formatura seja entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O valor do salário não foi divulgado, na última edição a remuneração oferecida foi de 6,7 mil reais.

O programa dura um ano e os selecionados começam a trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) no dia 13 de janeiro. As oportunidades são para trabalhar em três eixos: negócios varejo, áreas institucionais e banco de atacado.

A seleção terá cinco etapas e promete ser acirrada. No ano passado, foram 48 mil inscritos – número de pessoas suficiente para lotar um estádio do tamanho do Fonte Nova, em Salvador, e 193 contratados.

Os candidatos farão testes online de raciocínio lógico e língua inglesa, desafio online e teste oral de inglês, resolução de um business case e entrevista final com os executivos. As provas de inglês são exclusivas para quem for trabalhar em banco de atacado, única área para a qual há a exigência do idioma.

Novidade desta edição é o aplicativo “Buscando ser trainee”, que tem conteúdos úteis aos candidatos como, por exemplo, a cultura do Itaú, dicas e recados dos executivos do banco, FAQs, calendário com a programação das etapas, vídeos explicativos de cada área, notícias de mercado. O app também está disponível no site web.

A aptidão para liderar pessoas e projetos e a disposição para nunca deixar de aprender são dois diferenciais esperados dos candidatos, segundo o diretor-executivo da área de Recursos Humanos do Itaú Unibanco, Sergio Fajerman.

Ao longo do programa, os trainees vão participar de projetos específicos nas áreas escolhidas no começo do programa ou em outras áreas já que os selecionados trabalham em diferentes departamentos. Estão previstos treinamentos técnicos e comportamentais, mentoria e participação em eventos de networking com os executivos do banco.