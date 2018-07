Itaú abre 150 vagas para trainees e oferece salário de R$ 6,4 mil

São Paulo – Um dos mais concorridos do Brasil, o programa de trainees do Itaú e Itaú BBA está com inscrições abertas até o dia 3 de setembro. São 150 vagas para trabalhar na sede do banco em São Paulo e o salário oferecido é de 6,4 mil reais.

São aceitos candidatos formados a partir de dezembro de 2016 ou com conclusão da graduação prevista para dezembro de 2019. Os aprovados começam a trabalhar em janeiro do ano que vem e a disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia a partir de janeiro de 2019 é um requisito, assim como nível avançado de inglês.

O processo seletivo promete ser disputado. No ano passado foram 42 mil inscritos. Nesta edição, a novidade é que as etapas da seleção terão desafios diferentes para cada área de negócios. A ideia é que o futuro trainee entre em contato com situações reais do dia a dia na empresa.

A primeira fase da seleção te testes online: de raciocínio lógico e de língua inglesa. Na segunda fase, os candidatos terão que gravar um vídeo e, se foram para a etapa seguinte, serão convidados para uma entrevista por Skype com gestores das áreas e do RH e terão um desafio de resolução de case de negócios. A última fase é a de entrevista presencial.

Em nota, o executivo Sérgio Fajerman, diretor-executivo da área de pessoas do banco diz que os candidatos que têm mais chances de aprovação são aqueles que demonstrarem aptidão para liderança e disposição para aprender continuamente.

O programa dura de 12 a 13 meses e oferece treinamentos técnicos e comportamentais, mentoria e participação em eventos de networking com executivos do Itaú.