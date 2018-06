Iphan, Marinha e mais 46 concursos com vagas que pagam até R$ 26 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Marinha do Brasil

São 146 vagas para cargo de primeiro-tenente no corpo de saúde em diversas localidades, como Manaus, Salvador e Belém. Há oportunidades pra médicos de diversas especialidades, como anestesiologia e clínica médica.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Marinha

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Há 411 vagas para nível médio e superior para localidades em todo o país. Os cargos são de analista I, técnico I e auxiliar institucional, com oportunidades para várias áreas, como engenharia civil, biblioteconomia, arqueologia e comunicação social, entre outros.

Salário: até 5.035,26 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site Cespe

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

São 22 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, como acupunturista, endocrinologista e ginecologista.

Salário: até 9.386,91 reais

Inscrições: até 20 de junho pelo site da consultoria SHDias

SP – Prefeitura de Indaiatuba

São 334 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil e agrimensor, arquiteto, professores e médicos, entre outros.

Salário: até 5.250,72 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site do Instituto Brio

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

São 320 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico e analista judiciário de diversas especialidades.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Prefeitura de Presidente Epitácio

São 36 vagas de nível médio e superior. Há vagas para médicos em diferentes especialidades, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, entre outras

Salário: 10.457,00

Inscrições: até 24 de junho pelo site Unisisp

SP – Prefeitura de São Bernardo do Campo

São 200 vagas de nível médio e superior. A oferta é para 25 carreiras, com maior número de oportunidades para oficial administrativo (100 vagas), fiscal (32), técnico em licitações (13), arquiteto (10), psicólogo (9), engenheiro civil (9) e técnico em agrimensura (9).

Salário: até 9.611,41 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Jundiaí

São 7 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para Assistente de Administrativo, Técnico de Enfermagem, Médico Clinico Geral (UBS), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Infectologista, Médico Neurolista e Médico Reumatologista.

Salário: até 6.434,74 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site Ibamsp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 445 vagas para nível técnico e superior. As oportunidades são para Técnico em Prótese Odontológica, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e médicos de diversas especialidades.

Salário: até 12.052,78 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Registro

São 88 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de diversas áreas, técnico agrícola, diretor de escola, contador, ginecologista e médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 8.092,27 reais

Inscrições: até 19 de julho pelo site da Vunesp

RJ – Defensoria Pública do Rio de Janeiro

São 20 vagas para defensor público. É preciso ter bacharelado em direito e prática profissional por, no mínimo, dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Defensoria

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Que exigem nível superior são 139 vagas, dentre elas para: advogado, assistente social, arquiteto, biomédico, bioquímico, contador, enfermeiro, médico do trabalho, entre outras.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Pato de Minas

São 25 vagas para médicos de diversas áreas, como cirurgião plantonista, pediatra e Otorrinolaringologista.

Salário: até 7.063,82 reais

Inscrições: até 22 de julho. As inscrições serão realizadas exclusivamente na SecretariaMunicipal de Saúde, na Rua Alzino Martelo nº 710. Veja detalhes no edital.

MG – Prefeitura de Maria da Fé

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, terapeuta ocupacional, educador físico, entre outros.

Salário: até 9.700 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site W2 consultores

MG – Prefeitura de Passos

São 93 vagas na Secretaria Municipal de Saúde de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médicos, terapeuta ocupacional, engenheiro, assistente social, entre outros.

Salário: até 7.235,31 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da prefeitura

MG – Prefeitura de Jaguaraçu

São 56 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, educador físico e nutricionista, entre outros.

Salário: até 11.500 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site do Máxima

MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais

São 120 vagas para bacharel em Direito para o cargo de Juiz de Direito Substituto.

Salário: 26.125,17 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Consulplan

MG – Prefeitura de Guarda-Mor

São 205 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicólogos, profissionais de medicina, entre outros.

Salário: até 11.443,95 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Vermelho Novo

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico clínico geral, professor de inglês, assistente social, entre outros.

Salário: até 7.300 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site da Máxima Auditoria

MG – Prefeitura de Braúnas

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, auxiliar administrativo e auxiliar de biblioteca escolar, entre outros.

Salário: até 15.784 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site do Seap Concursos

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

MG – Hospital Risoleta Tolentino Neves

São 16 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 15.276,74 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Mariana

São 312 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades de agente comunitário de saúde, advogado, biólogo, bioquímico, engenheiro ambiental e engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.828,68 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site IMAM concursos

MG – Prefeitura de Juiz de Fora

São 94 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde, como para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 11.293,86 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site da AOCP

SC – Prefeitura de Lindóia do Sul

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para contador, enfermeiro, médico, nutricionista, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 16.049,17 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site da Conscam

SC – Prefeitura de Araquari

São 4 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para Engenheiro Florestal, Engenheiro Sanitarista, Fiscal Ambiental e Geólogo.

Salário: até 9.142,88 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site do Instituto Anima

SC – Prefeitura de São Bernardino

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, médico veterinário, fisioterapeuta, farmacêutico, supervisor educacional, professor, mecânico.

Salário: até 13.971,25 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site pelo site NBS Provas

SC – Prefeitura de Laguna

São 245 vagas para nível médio e superior. Os cargos são para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de consultório dentário.

Salário: até 8.188,88 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Lauro Muller

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre outras.

Salário: até 13.013,93 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site de Concurso Unibave

SC – Prefeitura de Pamitos

São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.647,40 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site IOBV

RS – Prefeitura de Paulo Bento

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal tributário, médico, professor, entre outros.

Salário: até 8.738,05 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site NBS

RS – Prefeitura de Caibaté

São 740 vagas de nível médio e superior. Há vagas para fisioterapeuta, médico, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 11.098,25 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site do Instituto Excelência

RS – Prefeitura de Três de Maio

São 14 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem vaga para engenheiro civil, médico, psicólogo, nutricionista, entre outros. Veja o edital.

Salário: até 11.123,86 reais

Inscrições: até 2 de julho pelo site Fundatec

RS – Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul

São 18 vagas para o cargo de auditor público externo, é necessário nível superior em Administração Pública ou de Empresas, Ciências Econômicas ou Ciências Jurídicas e Sociais (Direito).

Salário: até 16.396,06 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site da Fundação Carlos Chagas

RS – Prefeitura de São Francisco de Paula

São 20 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, bibliotecário, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, veterinário, entre outros.

Salário: até 5.749,90 reais

Inscrições: até 12 de julho pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Farroupilha

São 51 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, auditor fiscal, contador, médico, entre outros.

Salário: até 6.545,15 reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site do Idib

CENTRO OESTE

GO – Polícia Civil de Goiás

São 100 vagas para o cargo de delegado. É requisito diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito.

Salário: até 19.242,52 reais

Inscrições: até 12 de julho pelo site Núcleo de Seleção

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

São 438 vagas para nível médio e superior de escolaridade para oficiais e soldados.

Salário: até 7.089,13 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Prefeitura de Antonio João

São 118 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidade para advogado, contador, enfermeiro, pedagogo e professor de diversas áreas.

Salário: até 10.692,74 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Nova Andradina

São 223 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, pedagogo, arquiteto, contador, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 13.143,47 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site da Fapec

NORTE E NORDESTE

BA – Prefeitura de Itagimirim

São 79 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, psicólogo, entre outros.

Salário: até 6.500 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site da MSM consultoria

AM – Prefeitura de Manacapuru

São 1.075 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, biólogo, zootecnista, auditor, biomédico, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site do Instituto Merkabah

CE – Prefeitura de Milagres

São 1.700 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, biólogo, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site da prefeitura

RO – Assembleia Legislativa de Rondônia

São 110 vagas para nível médio e superior de assistente legislativo, analista legislativo e consultor legislativo.

Salário: até 18.713,03 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site da FGV projetos

PE – Polícia Militar de Pernambuco

São 104 vagas para nível médio e superior. Destas, 60 são para cargo vagas no cargo de Oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e de 20 (vinte) vagas no cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), ambos no posto inicial de Segundo-Tenente.

Salário: até 8.576,58 reais

Inscrições: até 16 de julho pelo site da Upenet

RN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

São 10 vagas para professor do Magistério Superior com dedicação exclusiva. As oportunidades são para os departamentos de Física, Letras, Ciências e Tecnologia, Fisioterapia, História, Educação, Geografia, entre outros.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site SIGRH

MA – Prefeitura de São Luís

São 442 vagas de nível superior para auditor fiscal de tributos nas áreas geral e de tecnologia da informação.

Salário: 10.181,24 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas