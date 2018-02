Intervenção suspensa ou suspendida. Você sabe qual é o certo?

No fim do discurso, o parlamentar registra: “A intervenção não será suspendida. Não será suspendida!”

Em nossa Língua Portuguesa, existem diversos verbos com dois particípios, como é o caso de “suspender”: suspendido e suspenso. São os chamados verbos abundantes, com o uso em obediência a um princípio.

Usa-se o particípio regular (finalizado em -ado, -ido) com os verbos “ter” e “haver”:

“O presidente tem suspendido vários projetos úteis.”

“Eles haviam suspendido a reforma.”

Já o particípio irregular (forma mais curta e de terminação variável) é usado com os verbos “ser” e “estar”:

“Os projetos úteis estão suspensos neste país.”

“Os jornalistas foram suspensos pela Polícia.”

Acrescenta o gramático Napoleão Mendes:

Um particípio pode estar exercendo função predicativa sem que venha expresso no período o verbo de ligação, o que se dá com o predicativo do sujeito e com o predicativo do objeto: “Suspenso pelo diretor, ele pediu transferência.”

Em termos menos técnicos, se a ideia for a da caracterização, da qualificação, da adjetivação, a forma do verbo abundante deverá ser a irregular:

“A votação suspensa gerou protestos.”

“Após protestos, a votação encontra-se suspensa.”

Por fim, lembre-se de que a regra acima é válida apenas para os abundantes. Verbos como “chegar”, “comprar”, “trazer” têm apenas a forma regular no particípio; INEXISTEM no padrão sentenças como “Ele tem chego atrasado.”, “A mercadoria foi compra.”, “Ela tem trago todos os livros.”.

Um grande abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR

Autor Gramatical pela Editora Saraiva