Instituto oferece bolsas de estudo para cursos de 2 semanas nos EUA

São Paulo – Estão abertas as inscrições para mais uma seleção de bolsistas feita pelo LAIOB Experience, parte do Grupo LAIOB – Latin America Institute of Business.

O Instituto oferece bolsas de estudo para os cursos de duas semanas na Universidade de Ohio, nas áreas de Marketing, Management, Corporate Finance e Project Management. Para cada curso, o LAIOB concederá uma bolsa integral, duas de 70% e também bolsas limitadas de 50% e 30%.

O valor total do curso é de 7.400 dólares e as bolsas de 100% o valor total dos cursos (com acomodação e alimentação), e as bolsas de 70%, 50% e 30% terão um abatimento no valor do pacote completo. Não estão inclusos: passagem aérea, seguro saúde, despesas com visto e taxa de matrícula de 120 dólares.

As oportunidades são para as turmas de fevereiro de 2020 dos cursos e as inscrições vão até o dia 26 de maio pelo site do LAIOB A carga horária total é de 64 horas, sendo que 32 horas são de inglês e comunicação voltados para negócios.

O nível de inglês dos candidatos será avaliado no processo seletivo, assim como a experiência profissional, formação acadêmica, as experiências da vida. Também há um questionário que investiga a motivação para fazer o curso e os candidatos aprovados na primeira fase serão convidados a participar de entrevistas por telefone/vídeo conferência entre os dias 27 de maio e 14 de junho. O resultado das bolsas será divulgado pelo LAIOB – site e redes sociais – no dia 17 de junho.