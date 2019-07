Instituto oferece bolsas de estudo para brasileiros em cursos nos EUA

São Paulo – O LAIOB Experience abriu inscrições para seleção de bolsas de estudo para cursos de duas semanas na Universidade de Akron nos Estados Unidos em fevereiro de 2020.

Há oportunidades para cursos de management, marketing, sales management & negotiation e innovative project management. Para cada curso, serão oferecidas uma bolsa integral, duas de 70% e também bolsas limitadas de 50% e 30%.

A carga horária dos cursos é de 64 horas, sendo que 32 horas são para aulas de business e english e business communication. Podem se candidatar para as bolsas de estudos, graduados e formandos maiores de 18 anos, com inglês avançado.

A experiência profissional e a formação acadêmica serão alguns dos pontos de avaliação do processo seletivo. Os candidatos terão que preencher também um questionário com perguntas motivacionais e os finalistas serão chamados para fazer entrevistas. Quesitos socioeconômicos não serão avaliados.

As inscrições são feitas pela internet pelo site do LAIOB e serão recebidas até o dia 25 de agosto. A etapa de entrevistas está prevista para ser realizada entre os dias 26 de agosto e 13 de setembro. O resultado será publicado no site do LAIOB no dia 16 de setembro.

Segundo o LAIOB, as bolsas integrais contemplam :