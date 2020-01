Instituto oferece 12 bolsas integrais e parciais para estudar nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está oferecendo 12 bolsas de estudo para os cursos de Management, Marketing Strategies and Innovation, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management.

As bolsas para cursos de negócios são da University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, e têm duração de duas semanas, com carga horária de 64 horas. Eles acontecerão em julho de 2020. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Para cada um dos quatro cursos, o LAIOB oferecerá uma bolsa integral e duas bolsas de 70%, totalizando 12 bolsas para cursos de negócios. Além delas, o instituto também concederá bolsas de 50% e 30% a outros candidatos selecionados durante o processo seletivo.

Podem se candidatar às bolsas LAIOB graduados e graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso, descrito no site do instituto.

Durante o processo seletivo, serão avaliados nível de proficiência em inglês, experiência profissional, desempenho acadêmico e as respostas às perguntas motivacionais e na entrevista. Não serão avaliados quesitos socioeconômicos. As inscrições ficam abertas até 8 de março de 2020.

O que as bolsas para cursos de negócios contemplam

As bolsas integrais (100%) contemplam o valor total dos cursos (com acomodação e alimentação), e as bolsas de 70% terão um abatimento no valor do pacote completo. Não estão inclusos nas bolsas para cursos de negócios do LAIOB as despesas com passagem aérea, seguro saúde, visto americano e taxa de matrícula (de 120 dólares).

As bolsas de estudos contemplam:

Translado do aeroporto de Cleveland Hopkins (CLE) para para a The University of Akron – Akron, OHIO – EUA, em horário definido para o grupo (ida e volta),

Aulas de segunda a quinta-feira (ao longo de duas semanas de programa), Marketing Strategies & Innovation / Management/ Sales Management & Negotiation ou Innovative Project Management na parte da tarde (quatro horas/aula por dia)

Business English e Business Communication na parte da manhã (quatro horas/aula por dia)

Visita a empresas da região na sexta-feira

Fins de semana livres para passeios

Café da manhã (durante todo o programa)

Almoço nos refeitórios da universidade (durante os dias do curso)

Acomodação dupla (hotel e/ou dormitório da faculdade, por período de 12 noites)

Jantar de formatura e entrega de certificados no final do curso

Processo seletivo

Após a avaliação das candidaturas, os finalistas aprovados na primeira fase terão uma etapa de entrevistas via telefone ou videoconferência, que deverá ser realizada entre os dias 9 e 27 de março. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de março na página oficial do LAIOB e em suas redes sociais.

As etapas da seleção são as mesmas para as bolsas integrais ou parciais – sendo que os contemplados com bolsas parciais serão avisados diretamente.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.