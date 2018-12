Instituto nos EUA abre inscrições para curso de liderança com tudo pago

Marcela Marcos, do Estudar Fora

Por Marcela Marcos, do Estudar Fora

O Instituto McCain de Liderança Internacional é uma think tank em Washington D.C., em cooperação com a Arizona State University, com a missão de “promover liderança baseada em segurança, oportunidades econômicas, liberdade e dignidade humana, nos Estados Unidos e em todo o mundo”.

Uma das iniciativas do instituto é o programa Next Generation Leaders (NGL), cuja edição de 2019-2020 está com inscrições abertas até fevereiro.

Sobre o Next Generation Leaders

O NGL é um programa de desenvolvimento profissional com duração de um ano, destinado a capacitar profissionais em meio de carreira a se tornarem líderes globais emergentes por meio de políticas de alto nível e treinamento formal de liderança.

Após o módulo de treinamento inicial em Washington, os Next Generation Leaders são convidados a se desenvolver profissionalmente em áreas que tenham relação com suas metas futuras. Por exemplo, um jornalista internacional será estimulado a conseguir uma oportunidade em um jornal americano; um executivo do governo, em um gabinete da prefeitura, e por aí vai.

Benefícios do NGL Program

O Instituto McCain cobre todas as despesas dos participantes durante o ano em que o programa acontece. Os selecionados recebem uma quantia mensal que compreende os custos com aluguel, alimentação e outras despesas dos Next Generation Leaders.

A instituição também pode cobrir os gastos dos participantes com seguro saúde e viagens para os módulos de treinamento de liderança locais, que fazem parte do programa.

Quem pode participar do programa de liderança

O NGL Program é aberto a profissionais com pelo menos dez anos de experiência profissional e formação superior em sua área de atuação, embora não haja limite de idade para participar.

Os interessados devem ter proficiência em inglês e ser capazes de demonstrar um compromisso ético de liderança, além de se comprometerem a retornar a seu ambiente doméstico no final do programa.

Para mais informações sobre application, acesse a página da iniciativa.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar