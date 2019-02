Inscritos em trainee do Itaú, que paga R$6,7 mil, lotariam um estádio

São Paulo – O programa de trainee do Itaú bateu recorde de inscrições. Foram 48 mil candidatos avaliados e 193 contratados. O número de inscritos, 15% maior do que na última edição equivale à lotação do estádio Fonte Nova na Bahia.

O aumento no interesse dos jovens pelo banco corrobora algumas conquistas do banco, como marca empregadora. Em 2018, o banco conquistou primeiro lugar na pesquisa As Melhores Empresas para Começar a Carreira, da VOCÊ S/A e também ficou em primeiro lugar do ranking do LinkedIn de empresas mais desejadas.

São vários os fatores que explicam os bons resultados na satisfação dos funcionários do banco e o crescente interesse de profissionais em trabalhar no banco, que recebe mais de meio milhão de currículos por ano.

Segundo a equipe de gestão de pessoas, no banco há uma série de ações para criar um ambiente de trabalho espontâneo e divertido. A adesão ao home office em algumas áreas e flexibilização do dress code para todo o banco são exemplos mais recentes destas iniciativas.

Entre os aprovados para a turma de trainees de 2019, há estudantes de quase todas as regiões do país e 11% são negros:

A média de idade é de 24 anos, e 59,5 % têm formação na área de Exatas. O salário oferecido para os novos trainees é de 6,7 mil reais.

Os treinamentos e o desenvolvimento de carreira são pontos fortes do banco, segundo os jovens. Um dos destaques para a turma deste ano é que o banco irá oferecer curso de inglês para aqueles que têm nível básico e intermediário. Os trainees também passam por treinamentos específicos sobre mercado financeiro e respectivas áreas de atuação.

A aprovação no processo foi comunicada de um jeito diferente: Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, deu a notícia por vídeo transmitido em óculos de realidade virtual. Os trainees começaram no banco em janeiro. Confira como foi: