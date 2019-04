Inscrições para trainee da Ambev terminam hoje e qualquer curso é aceito

São Paulo – Hoje é o último dia para quem quer tentar uma vaga no programa de trainee da Ambev, que oferece salário de 6,4 mil reais. As inscrições podem ser feitas pelo site da cervejaria.

Reformulado, o programa está mais curto, com 4 meses, e a mudança, segundo o diretor de gente e gestão da Ambev, Renato Biava, atende a uma vontade dos jovens funcionários de “colocar a mão na massa” mais cedo.

As oportunidades são para três áreas: supply – área industrial – business (negócios, marketing, comercial e finanças) e tech (posições ligadas a tecnologia e inovação). O resultado da seleção sai em junho.

Não há restrição de curso superior em nenhuma das três áreas, é preciso apenas ter até dois anos de formação universitária. Inglês é desejável e haverá teste online do idioma mas não se trata de requisito de corte, segundo Biava afirmou a EXAME.

Programa de estágio começou a receber inscrições nessa semana

A cervejaria começou a selecionar próxima turma de estagiários. Também não há restrição de curso, apenas que os universitários tenham formação prevista para até o primeiro semestre de 2021.

O programa dura dois anos e as oportunidades são para todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 5 de maio pelo site Estágio Ambev www.estagioambev.com.br

Se o currículo do candidato for pré-selecionados, ele será encaminhado para os testes online de lógica e inglês. A etapa seguinte é de entrevistas em vídeo e depois disso, os candidatos poderão ser chamados para a etapa presencial de entrevistas, com resolução de case de negócio.

Os aprovados começam a trabalhar em agosto e, como no caso dos trainees, as vagas são distribuídas entre as diversas áreas.