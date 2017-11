iFood está recrutando para mais de 100 vagas no Brasil

São Paulo – O iFood tem uma boa notícia para quem tem “fome de emprego”. A empresa está contratando para vagas fixas de analistas, coordenadores, gerentes em diversas áreas.

Há oportunidades na área de finanças, comercial, TI, marketing, inovação, entre outras. Os detalhes das vagas estão descritos na página de Carreiras do iFood e também na página da empresa no LinkedIn.

Ao todo são mais de 100 oportunidades no Brasil e a empresa, que também opera no México, Argentina e Colômbia, promete dar a oportunidade a funcionários de trabalhar nesses países. Há seis anos no mercado, o iFood, hoje, emprega 600 pessoas e registra crescimento médio de 120% ao ano.

A iniciativa de estímulo a carreira internacional, chamada de Projeto Culinária Internacional, promove intercâmbio cultural por quatro meses em um dos três países em que a empresa está presente. Funciona assim: o gestor que recebe o profissional “intercambista” tem a missão de desenvolvê-lo em competências específicas. “Este desenvolvimento é avaliado pelo gestor da posição de origem da pessoa ao fim do intercâmbio”, explica, em nota, o diretor de RH, Tiago Luz.

