iFood abre 400 vagas e recruta graduados em qualquer área. Veja salários

São Paulo – O iFood está contratando para centenas de vagas divididas entre a nova sede da empresa em Osasco (SP), o escritório de tecnologia em Campinas (SP), o espaço do Grupo Movile focado em tecnologia em São Carlos (SP) e o escritório de vendas da empresa em Jundiaí. Também há vagas para a posição comercial externo em todo Brasil.

As oportunidades são nas áreas de atendimento, negócios, vendas, design & UX, finanças e contabilidade, direito e compliance, logística, marketing e comunicação, operações, recursos humanos, produtos e TI. As vagas para desenvolvedores backend, android e iOS são as mais numerosas.

A equipe da empresa afirma em nota que não exige graduação específica para imensa maioria das oportunidades, apenas as áreas jurídica e de contabilidade. “A empresa conta, por exemplo, com uma geógrafa no time de tecnologia, um bioquímico como diretor de estratégia e M&A e até um engenheiro aeronáutico como diretor da área de negócios do iFoodShop”, diz a nota.

Os interessados em trabalhar no iFood podem encontrar os detalhes das oportunidades no site de recrutamento da Kenoby. As candidaturas são feitas também por lá. Além de entrevistas, os profissionais poderão passar por testes técnicos durante o processo seletivo.

Com operações no Brasil, México e Colômbia, o iFood tem 1,2 mil funcionários e quase a metade (550) está no escritório em Osasco. A cada mês 100 novos postos de trabalho são criados na empresa.

De acordo com informações publicadas por usuários na plataforma de carreira Love Mondays, 75% dos funcionários recomendariam a empresa a um amigo e o nível de satisfação profissional é de 3.6 sendo 5 a nota máxima da escala. Nos últimos 12 meses, 80 usuários do site avaliaram a empresa como empregadora.

Os salários para as oportunidades não são divulgados, mas no Love Mondays há médias salariais para alguns cargos. Confira: