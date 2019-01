Heineken recruta para trainee global com salário em euros

São Paulo – As inscrições para o programa internacional de trainee da Heineken estão abertas até o dia 10 de fevereiro.

As oportunidades são para as áreas de Marketing e Vendas, Finanças, Recursos Humanos, Supply Chain e Procurement e área se candidatar é preciso ter graduação completa e, preferencialmente, mestrado ou pós-graduação, além de até dois anos de experiência profissional. Inglês fluente é requisito.

O Programa Internacional de Jovens Talentos dura 36 meses. “Assim que o candidato escolhe a trilha de carreira dentro de uma área, percorre três países diferentes em três anos – geralmente, os ciclos são de setembro a setembro e definidos pelo gestor”, diz Renato de Souza, diretor de Recursos Humanos do Grupo Heineken no Brasil. Com sede em Amsterdã, a empresa não divulga o valor do salário, mas afirma que é em euros e compatível com o mercado holandês.

Como será a seleção

As etapas da seleção incluem avaliações online, entrevistas individuais e avaliações na sede em Amsterdã.

Marina Rizkallah, brasileira selecionada na edição anterior está em seu primeiro ano do programa em Amsterdã e diz que habilidades técnicas e comportamentais foram avaliadas durante a seleção.

Agilidade no aprendizado é uma característica valorizada. Ela definiu da seguinte forma essa qualidade, no dia a dia: “não esperar que esteja tudo perfeito e redondinho para colocar um projeto em prática. É começar a fazer e implementar, mas ficar atento às mudanças do mercado e ser aberto a receber crítica para fazer alterações na sua ideia original conforme for”.

Ela indica também que os jovens tomem responsabilidade pelos projetos e que demostrem iniciativa. “Ao mesmo tempo manter-se antenado com as outras iniciativas que estão acontecendo na empresa mesmo que não seja relacionada com o seu trabalho atual. Pode ser que você encontre uma oportunidade de trabalhar em um projeto com alguém de uma área completamente diferente da sua”, diz.

Habilidades de liderança também são essenciais no perfil dos trainees. “Ser autêntico, curioso, entender o estilo de trabalho do seu time e como usar as habilidades de cada um para atingir resultados”, diz.